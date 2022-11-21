柯志恩黃金週橋頭造勢　萬人相挺高喊「再創奇蹟」

▲選前最後一週，高雄市長候選人柯志恩合體韓國瑜等人，一同向選民喊話要為高雄再創奇蹟。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩昨（20）日選前黃金週在橋頭台糖花卉園區舉辦造勢，邀請桃園市長候選人張善政、國民黨主席朱立倫、高雄前副市長李四川、葉匡時以及前高雄市長韓國瑜同台力挺柯志恩。柯志恩強調大家不用討厭陳其邁，但請相信柯志恩，高雄絕對會有更好的選擇。現場除了有38區代表上台支持柯志恩，台下也湧入萬人齊聲吶喊，象徵著市民大眾對柯志恩擔任市長的期待與渴望。

柯志恩表示，高雄鄉親對民進黨相當疼惜，但高雄空污、路平、低薪、水質、治安等狀況卻遲未改善，她痛批民進黨沒有讓大家的生活變得更好。柯志恩說，民進黨舉債蓋房子，她會舉債護孩子，誓言以教育翻轉高雄，讓孩子不再北漂、讓高雄能夠再創奇蹟。柯志恩見現場國旗飄揚，強調這次選戰選的不是柯志恩一個人，而是選擇中華民國。

柯志恩感性說自己不是奇蹟，高雄才是柯志恩的奇蹟，柯志恩願意跟高雄共創教育與經濟的奇蹟。作為國民黨高雄市長候選人，柯志恩以大港寬容、包容特性為例，認為弭平彼此間的怨懟與失落、重新找回團結力量，是自己的使命。「如果有對不起高雄鄉親，我願意承擔起所有的角色，深深地說一聲對不起。我一定會帶領高雄，走向另一個不一樣的高雄。」

韓國瑜致詞時表示，他虧欠高雄太多，所以柯志恩當選市長後，他願意無償擔任推銷高雄農漁產品的志工，共同為高雄打拚，博得全場掌聲。韓國瑜也大讚柯志恩勤勞、認真、專業、熱情，她會是最有國際觀的市長，讓世界可以重新看見高雄。

選戰倒數六天，柯志恩舉辦大型造勢活動，不只為自己拉抬選情，也為黨籍議員候選人宣傳、拉票。柯志恩說，一定要讓國民黨的議會席次過半，不讓民進黨囂張，讓大家有機會為市民服務。「我們留下的不是四年、八年，而是我們下一個世代。」