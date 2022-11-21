于美人稱「搶救王世堅」林珍羽尷尬　柯文哲：一聽就知「搞笑橋段」

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊20日舉辦造勢晚會，「神秘嘉賓」2020年宋楚瑜競辦發言人于美人到場，但居住在中山區的于美人喊出要「搶救（民進黨台北市議員）王世堅」，讓一旁同選區的民眾黨市議員候選人林珍羽尷尬。對此，民眾黨主席柯文哲表示，這個是搞笑橋段。

▲柯文哲出席新北車隊掃街啟動記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲21日至25日正式向市府請假投入選舉，21日上午出席新北車隊掃街啟動記者會，並與市議員候選人掃街，預計22日到桃園、23日再回新北，24與25日主要待在台北市掃街，但25日會出席新竹市長候選人高虹安的選前之夜。

針對于美人喊搶救王世堅，柯文哲上午受訪時表示，「這個叫搞笑橋段啦！她說支持黃珊珊但是要搶救王世堅，一聽就知道是搞笑橋段。」

柯文哲聲明，在台北市中山大同地區，民眾黨唯一提名一席林珍羽，只要是認同柯文哲、認同民眾黨的朋友，或是認同林珍羽爸爸、現任台北市議員林國成的人，「選票全部要集中投給林珍羽，于美人那個是搞笑，一聽就知道！」

媒體追問，于美人是表情很正經地說這些話？柯文哲認為，「搞笑要有效，就是要看起來很認真的樣子！」

▼于美人出席「偉大市民挺珊珊」黃珊珊造勢晚會。（圖／記者黃克翔攝）