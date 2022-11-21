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柯志恩：陳其邁立院砍預算阻客家及原住民發展　競選市長連任再來自稱家人？

▲▼高雄,柯志恩,陳其邁,趙天麟,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲柯志恩競辦呼籲趙天麟委員不要對柯志恩進行政治抹黑，否則反而揭露陳其邁市長過去的荒唐行為。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨立委趙天麟日前指柯志恩在擔任立委時提案「凍結」前瞻預算，企圖延宕高雄建設。對此柯志恩競辦表示，按照趙天麟的邏輯，柯志恩提案凍結預算就是阻擋建設，如果是刪除預算要如何解釋？

經查，當年陳其邁擔任立委時，立法院內政委員會審查102年度原民會預算，提出包括：凍結「原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫」1億2000元、凍結「原住民就業服務經費」147萬2000元、凍結原住民的「促進就業方案」1億4394萬7千元；審查客委會105年度預算時，甚至將「客家發展基金會」的2000萬經費全數刪除。

陳其邁市長的黃金週造勢辦在大旗美，同時成立客家與原住民後援會，嘴巴說原住民當家人，對於原住民及客家的施政及建設不會分黨派及藍綠，但是陳其邁當年在立法院卻刪除或凍結客家和原住民預算。柯志恩競辦表示「請問依照趙天麟委員的邏輯，是不是在暗指陳其邁市長也意圖阻礙原住民和客家族群的建設和發展？」

柯志恩競辦說明，中央民意代表審查預算時，對於績效指標不完整、評估不確實的預算編列以凍結方式要求行政機關提出更詳盡資訊；以此為人民看守荷包，要求行政機關將人民的血汗納稅錢每一分都花在刀口上，才是一個不負民眾所託的立法委員。

▲▼高雄,柯志恩,陳其邁,趙天麟,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩競辦強調，趙天麟身為連任多屆的立法委員，明知事實真相與立委職責，卻為了選舉刻意扭曲、意圖藉此抹黑柯志恩，令人遺憾。最後也奉勸趙天麟委員在進行政治抹黑之前，先確認一下陳其邁市長過去的問政內容，避免口罵柯志恩，實批陳其邁的荒唐指責。

柯志恩競辦認為，陳其邁口口聲聲說對原住民及客家族群的施政及建設不分黨派，心中也沒有藍綠，但為何國民黨中央執政的時候，在審查原住民及客家預算的時候卻毫不手軟？當時怎麼不稱原住民及客家鄉親是自己的「家人」？現在要競選連任了才來套近乎？在在證明陳其邁就是心中只有藍綠和選舉的人。

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高雄柯志恩陳其邁趙天麟2022九合一大選2022高雄市長

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