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大陸 大陸焦點 特派現場

孕妻躺床求幫倒水！丈夫竟嗆「妳問題一堆」：孩子我不要了

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子懷孕後會有諸多不便，需要旁人多多幫忙、體諒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

安徽合肥一名女子懷孕3個月，17日希望丈夫幫忙倒水，卻遭對方嗆聲「事情太多」，更是直言「小孩不要了」，所有舉動讓女子感到十分心寒。貼文曝光後，男子的行為遭到網友一面倒撻伐，也有不少人狂勸女子離婚。

綜合陸媒報導，這名女子希望丈夫幫忙倒水，對方拒絕後，站在門口理論，不斷嫌棄妻子的問題、要求太多。女子相當憤怒，指稱丈夫只會抽菸、玩手機，她只是希望對方能幫忙倒水，沒想到竟遭如此對待。

▲▼女子請丈夫幫忙倒水，對方竟嗆聲「孩子我不要了」。（圖／翻攝微博）

▲女子請丈夫幫忙倒水，對方竟嗆聲「孩子我不要了」。（圖／翻攝微博）

丈夫聽完後，也不甘示弱反嗆，其他孕婦懷孕3個月都還能工作，妻子卻天天躺在床上睡覺、玩手機。丈夫疑似是情緒崩潰，告知妻子「小孩是妳一個人的、小孩跟妳姓，小孩是妳的不是我的」，完全不顧妻子懷孕時身體上的不適。

女子錄下丈夫嗆聲的影片，向媒體投訴，進而在網路上引起討論，不少網友留言譴責，「三個月啊，打掉還來得及」、「趕緊打了離婚，趁早遠離苦海」、「打了離婚唄，才三個月就開始嫌棄妳了，妳指望後面怎麼辦？月份越大事越多、越麻煩，到時候妳老公家估計都不會回了，妳只能自己一個人扛著」、「就是沒懷孕，讓倒杯水又怎麼了」、「離了吧，我當初就是因為孩子沒離婚，現在後悔死。越陷越深擺脫不了，吃苦受累的都是自己。」

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