男用驗孕棒「測出2條線」嚇壞　泌尿科醫生解答：可能是癌症

▲男子用驗孕棒驚見2條線，醫生認證「可能是癌症」。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

一名男網友表示，家人前陣子把驗孕棒當成快篩買回家，他好奇之下就拿來用用看，結果一驗竟出現兩條線的陽性反應，嚇得他立刻上網PO文求助「認真問，有人知道這是怎麼回事嗎」。貼文一出引發網友熱議，也有知情人士解答「代表你可能有睪丸癌」、「癌症的可能蠻高的，建議趕快去看醫生。」

原PO在批踢踢以「認真問，男生驗孕有淡淡陽性正常嗎」為題，表示前陣子台灣快篩極缺的時候，家人不小心把驗孕棒當成快篩買回家，他想說家人也用不到，就拿了一支來用用看，不料出現淡淡的兩條線（陽性反應），「有人知道這是怎麼回事嗎？」

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▲原PO用驗孕棒「測出2條線」嚇壞，趕緊上網發文求助。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出引發網友熱議，有人說「代表你可能有睪丸癌，可能要切了」、「之前新聞有報過了，有睪丸癌的可能」、「睪丸癌啦，快去看醫生」、「這不能開玩笑唉，去看醫生吧」、「也別難過，沒發現你可能會死」。對此，原PO後來在留言處回應大家「謝謝各位，我再去泌尿科看看，希望不是癌症。」

根據《TVBS新聞網》報導，台北榮總泌尿外科主治醫師林志杰表示，驗孕棒是以「β-人類絨毛膜性腺激素（簡稱β-hCG）」作為是否懷孕的指標，β-hCG同時也是睪丸癌的腫瘤指標之一，不過並非所有睪丸癌患者都會發生β-hCG升高的跡象。

林志杰指出，男性平常可以在洗澡時自我檢查，摸一下睪丸是否有硬塊或突起，會比用驗孕棒測試更重要，若發現有腫大或不痛的硬塊，硬塊遲遲不消失且成長快速，就要提高警覺。

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