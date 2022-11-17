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1歲女嬰發燒一查「癌王末期」！苦熬47次放化療　延命3年再復發

▲▼4歲女童患癌癌之王近3年復發。（圖／翻攝自猛犸新聞）

▲4歲女童患癌王近3年復發。（圖／翻攝自猛獁新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省六安市4歲女童萌萌（化名）患神經母細胞瘤四期高危（俗稱兒童癌症之王），患病至今近3年，其先後經歷了47次放化療，幹細胞移植手術一次，堅強表現逼哭萬人。不幸的是，萌萌近日的一次復查結果顯示病情復發。提及女兒後續的治療，爸媽悲痛公開求助，「花費已經超過100萬元人民幣（約新台幣440萬元）。」

據《猛獁新聞》報導，神經母細胞瘤是一種常見於胎兒或幼兒的腫瘤，該病是由身體多個部位的未成熟神經細胞發展而來的一種癌症，通常起源於腹部或胸部的交感神經，最常起源於腎上腺。不同疾病起源及擴散部位的患者會表現出不同症狀，如腹脹、腹痛、便秘或腹瀉、呼吸困難、皮膚腫塊、骨痛、疲乏等。

小黃和妻子小鳳，在40歲的時候有了女兒萌萌，從萌萌出生的那一刻起，夫妻倆就一直把萌萌視若珍寶，「每天最開心的事就是回家看見女兒的那一刻。」

2020年3月，萌萌突發高燒不退，夫妻倆帶著女兒先後在本地醫院治療，醫生說是病毒感染並且開了藥物，但萌萌卻一直不見好轉，無奈之下4月9日凌晨夫妻倆帶著萌萌轉到省醫院，「沒想到這一檢查，是我們一家崩潰的開始，當醫生說出那幾個字的時候，我們整個人都蒙了。」萌萌被初步確診為神經母細胞瘤四期高危。

為了讓女兒得到更好的治療，一家三口輾轉到山東第一醫科大學附屬腫瘤醫院（山東省腫瘤醫院）進行治療。經過一系列檢查後，萌萌最終還是被確診為小兒神經母細胞腫瘤，並且骨髓和頭顱及眼眶已經有轉移，「萌萌需要先進行4次化療，再手術切除腫瘤，手術後再進行6次化療和多次放療，後面還要進行免疫治療。」

最開始看見護理師拿針進來就開始嚎啕大哭，到現在學會了苦笑著說媽媽我不痛，小小的萌萌經受了太多的折磨。第二次化療結束的時候，萌萌的頭髮也掉得寥寥無幾了，她會自己趴在床上、地上，把自己的頭髮撿起來，收集進瓶子裡，邊撿邊說著，「這是寶寶的頭髮，以後都要長在我頭上的。」

雖然年紀很小，但萌萌也有愛美的心，看見自己頭髮一點一點掉光，萌萌也會時常傷心和自卑。萌萌還有個正在上中學的哥哥，妻子一直在家負責照顧兩個孩子，萌萌生病前，小黃從事教育行業，月薪不到3千元，而萌萌生病後，小黃和妻子都在醫院時刻照顧女兒，根本無法工作，家裡也斷了唯一的經濟來源。

但今年1月，萌萌病情復發，一切又要從頭再來。後續免疫治療的費用，哪怕是之前小黃四處籌借的治療費用也無法支撐後續的治療。每一次的治療都是萌萌活下去的希望，但每一次的費用都是壓垮一家的大山。

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