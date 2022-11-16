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孕婦黑血噴臉！如挖破石油管線　台大醫急開刀：這下慘了

（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中貼出開刀過程照片，「罕見的重度胎盤早期剝離照片，因具教育意義，經孕婦同意分享。」（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

「接近原汁的黑血，源源不絕流出，好像挖破的高壓石油管線。」台大婦產科醫師施景中分享接生一名孕婦的驚險過程，「我正想這下慘了，以前碰到類似狀況，小孩出生都是蒼白軟癱，有的沒多久就當小天使了」，未料寶寶生出來後，馬上放聲大哭。

施景中15日在臉書說，14日早上安排了一台刀，沒想到另兩個安胎孕婦都半夜多量出血，兩名胎兒也輪流心跳減速，清早值班醫師與他報告，確定了這兩個孕婦都需要加刀，於是安排了刀序。

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施景中表示，但在第一台刀要送進去前，總醫師急忙打給他，刀序排第二的孕婦胎兒心跳狀況比較緊急，於是他又把第二台刀調成第一台，「她送進刀房，血又流了一大灘在地上。」

施景中指出，原來的第一台刀變成第二台，下刀後，他去看這位產婦，覺得面容有異，緊急麻醉開下去，結果是嚴重胎盤早期剝離，手術刀一劃下去，子宮內的積血壓力太高，像噴泉一樣噴到一旁幫忙的女醫師臉上。

▼施景中貼出開刀過程照片，「罕見的重度胎盤早期剝離照片，因具教育意義，經孕婦同意分享。」（圖／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

「這不是一般常見的血水，是接近原汁的黑血，源源不絕流出，好像挖破的高壓石油管線。」施景中直呼，「我正想這下慘了，以前碰到類似狀況，小孩出生都是蒼白軟癱，有的沒多久就當小天使了。」

施景中提到，沒想到這個寶寶生出來後，馬上放聲大哭，連後來娩出的胎盤都爛爛的，真的不知道這寶寶怎麼有辦法撐過來？下班去探望她，孕婦狀況不錯，小孩在ICU照顧，也沒有大問題。

施景中寫道，孕婦說「這是老天特別照顧生下來的小孩」，他也點點頭。他表示，難怪以前有人名字要取「天佑」、「天保」、「天賜」等等，相對於老天或大自然的力量，醫師的角色真的太渺小了。

施景中並貼出開刀過程照片，「罕見的重度胎盤早期剝離照片，因具教育意義，經孕婦同意分享，並已經過特殊處理，照片中還有血滴凝集在空中的畫面。」

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