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黃珊珊籲公布疫苗掮客名單　薛瑞元：這太幼稚了，我不想回答

▲▼ 薛瑞元 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長薛瑞元「疫苗掮客、疫苗騙子」説引發爭議，台北市長參選人黃珊珊昨要求「講清楚掮客是誰」，這樣大家也會拍手鼓掌。薛瑞元今（21）日上午回應，這太幼稚了，我不想回答，但現階段沒有要公布任何的名單。

衛福部長薛瑞元18日表示，陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，所以那些人懷恨在心才開始攻擊陳時中。對此，薛瑞元昨出席罕病活動受訪時再度說明陳時中到底擋「誰」財路？他解釋，台灣缺疫苗的時候，很多「掮客」找上門說有疫苗，但拿不出原廠授權書等資料，所以陳時中和指揮中心當時是因為擋「疫苗騙子」而擋人財路。

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薛瑞元接著透露，台灣缺疫苗那這段時間有很多「掮客」，有的是直接找指揮中心，另外很多都是找工商企業或宗教團體，宗教團體基於善心想捐疫苗，工商企業也買疫苗替員工施打，所以他們就來指揮中心詢問是否可以進口疫苗。

在去年疫情期間，喊話想捐贈疫苗的宗教團體只有慈濟與佛光山，但最後僅慈濟成功與台積電、永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT，佛光山捐贈嬌生疫苗卻因8條件卡關只能放下。薛瑞元言論一出，國際佛光會中華總會昨日也澄清為自發性捐贈，不可能透過掮客賣疫苗。

薛瑞元今（21）日上午出席出席立法院第10屆第6會期社會福利及衛生環境委員會第11次全體委員會議，會前接受堵訪時回應，這其中可能有所誤會，「我只有說他們要捐疫苗給政府」，但要捐一定要有人幫忙買，就會來指揮中心問，但通常沒有購買證明，「如果當時佛光山答應要買疫苗，掮客就會說要繳30%下訂，是這樣的情形。」

面對媒體詢問外界質疑疫苗掮客說是在幫陳時中選情護航，薛瑞元聽聞後略微不悅，反問「護什麼航？」自己只是把事情講清楚，「整個過程中指揮中心受到很多誤解，我現在是盡量把事實還原。」他也表示，工商團體若真的要捐贈政府疫苗，就捐錢就好，「不會有擋疫苗的事情」，因為捐錢就是由政府去管，就沒有掮客等問題。

九合一大選將與本周六登場，確診者投票依然未放寬，有學者認為此舉為剝奪憲法賦予人民權利。薛瑞元上午聽聞此問題時，先冷回「這不是講過了？」最後更背出憲法第23條，「為了促進公共利益，防止妨礙他人自由，維護他人秩序，本來就可以以法律定之。」

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