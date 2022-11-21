▲薛瑞元日前替陳時中抱不平提「疫苗掮客」一說引起爭議。（圖／翻攝直播）

記者江采蓁／綜合報導

衛福部長薛瑞元18日替「老長官」民進黨台北市長候選人陳時中抱不平表示，陳時中因擋住疫苗掮客幾十億元的財路，導致仇恨值升高，此說法引發各界熱議。對此，新聞工作者逆風的烏鴉20日也在臉書以「這次選舉的最大謊言出現了」為題發文評論，「為了幫陳時中洗地，薛瑞元編造了這次選戰以來最大的謊言」。

逆風的烏鴉先從普篩開始分析，要說普篩，就不能不提詹長權。他之前是台大公衛所長和公衛院長，同時也是高雄市長陳其邁的老師，因此疫情開始之初，陳其邁時任行政院副院長，他在口罩和隔離政策給了不少意見且被採納，甚至後來拿到杜邦的防護衣原料，背後最大功臣也是他。詹長權一直大力主張普篩，他的想法是雖然當時台灣沒疫情，但還是可以透過普篩看疫情潛在走向，或做為下一波疫情甚至疫苗研發的參考，大家所知的彰化廣篩試驗，主導的就是他，而他也因此付出慘痛代價，被鬥得很慘，現在只剩光桿教授職。

逆風的烏鴉表示，詹長權被這樣惡整，還是很挺陳其邁和民進黨，陳其邁的論文掛名和醫師執照風波，他都有出來幫陳其邁辯護。所以現在薛瑞元是在指控詹長權一路主張普篩是為了利益為了當掮客，然後被陳時中擋下嗎？

此外，逆風的烏鴉指出，從邏輯來看疫苗，去年第一波疫情時缺疫苗是事實，如果有人說自己買得到但實際上買不到，何來擋財路問題？如果其他人買得到但被陳時中擋掉，那就是擋疫苗不是擋財路，薛瑞元是在偷換概念。

逆風的烏鴉最後提到，從事實來看，陳時中擋最大的是東洋，但東洋董事長可是林全，薛瑞元是在指控誰？後來的雅各臣案，陳時中確實力推，但這案背後也是民進黨立委，而且這案報價比東洋和後來的捐贈案都高一大截，他質疑，陳時中是擋財路還是利益輸送？「薛瑞元的話就是徹頭徹尾的謊言，而且是把貪腐講成政績的謊言。」