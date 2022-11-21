暫不公布「疫苗掮客名單」！薛瑞元：我只掀一半，網路就鋪天蓋地攻擊

▲衛福部長薛瑞元在立法院衛環會槓上國民黨立委賴士葆。（圖／翻攝國會頻道）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長薛瑞元18日表示，陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，更爆料掮客就是收訂金後沒下文的疫苗騙子。國民黨立委賴士葆今（21）日數度要求「講出名單」，但薛瑞元均不為所動，淡定表示「那當然是不會講，至少現階段不會講。」隨後更爆料，「現在只掀了一半」，網路攻擊就已鋪天蓋地。

立法院第10屆第6會期社會福利及衛生環境委員會第11次全體委員會議，邀請勞動部部長、衛生福利部部長就「以臺灣永續發展目標（SDGs）檢視我國國民年金與勞工保險等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」進行專題報告，並備質詢。但席間仍穿插不少疫苗採購議題。

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賴士葆質詢之初，先是批評薛瑞元當部長後患了官位焦慮症，「滿口謊言、胡話，把堂堂衛福部長變成陳時中競選辦公室發言人。」隨後更要求薛瑞元提供掮客名單，否則就是睜眼說瞎話。他更表示，如果要擋掮客的話，那東洋董事長林全不就是最大咖的掮客嗎？

對此，薛瑞元回應，林全最初是有接到BNT授權，才與指揮中心接洽，只是在授權截止後就沒有下文。至於掮客名單，薛瑞元表示，「我當然是不會講，至少現階段不會講」，他也否認影射工商團體和宗教團體是通過掮客採購疫一說，因為有些團體有將採購人提供給指揮中心，「我只是怕他們被騙」。

賴士葆聽聞後酸諷刺道，「就你最聰明，工商團體只會比你們更精。」薛瑞元回應，「那很好啊。」賴士葆回嗆，「你這樣叫呼嚨，講話叫提油救火」，更表示陳時中仇恨值就因為他才飆升20%。

對此，薛瑞元淡定回應，「所以這些掮客都在台北市嗎？為何仇恨值只有在台北市？」隨後更坦言，「我現在只掀了一半，網路就已經鋪天蓋地攻擊了。」自己自始至終都是在為政策辯護，不希望防疫成績被扭曲、防疫團隊被污蔑，所以很多謊言必須要「把他揭發」。