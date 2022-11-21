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首度南下輔選黃秀芳　蘇貞昌：給彰化一個新的機會

▲行政院長蘇貞昌南下彰化輔選。（圖／競總提供）

▲行政院長蘇貞昌南下彰化輔選。（圖／競總提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

最後超級星期天，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳昨天晚間在員林舉辦跨區造勢晚會「彰化‧大步向前走」，現場湧進3千人，包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等大咖都到場站台，蘇貞昌痛批，中央對彰化的補助沒有少，但彰化縣政推不動，呼籲讓出身基層會做事的黃秀芳來做，給彰化發展一個新的機會。

蘇貞昌說，彰化是全國最大縣，中央對彰化「沒失禮」，補助款至少給了數百億，包括彰化鐵路高架化補助300億及各地水路整治超過百億還有生活圈道路上百億，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程26億等等，中央對彰化的補助沒有比較少！

▲行政院長蘇貞昌南下彰化輔選。（圖／競總提供）

但蘇貞昌納悶表示，彰化拿了這麼多補助，但卻讓他覺得很奇怪，縣政好像推不動，他仔細想一想，好像是要做跟不做的差別、會做與不會做的差別，他舉例前縣長魏明谷爭取到「台灣燈會」主辦權，結果王惠美棄辦，讓大家傻眼，也眼睜睜看著商機都流失。

蘇貞昌說，高雄市長陳其邁才當2年，就爭取闢建捷運路線，也爭取「台灣燈會」主辦權且創造千萬觀光人潮，屏東縣長潘孟安的五星縣長，也是從辦完台灣燈會的「我屏東我驕傲」開始，那為什麼王惠美會要棄辦台灣燈會？真的非常可惜。

▲行政院長蘇貞昌南下彰化輔選。（圖／競總提供）

蘇貞昌說，各縣市現在競爭很激烈，你不做別人就拿去做，像魏明谷力推的離岸風電，王惠美上任後也很消極，所幸經濟部長王美花是彰化人，努力去溝通爭取，才讓彰化有繼續風光綠能的機會，而這就是主政者有沒有看到未來趨勢的問題！

蘇貞昌說，王惠美任內連續2年流廢標率全國排第一，人口流失3萬餘人，當初他很想協助彰化升格，未料升格申請書卻與10餘年前的申請書一樣，怎麼這樣懶惰？質疑態度消極，結果最後因人口流失，也失去升格的門檻。

▲行政院長蘇貞昌南下彰化輔選。（圖／競總提供）

蘇貞昌除大秀政績強調中央對彰化的照顧，也質疑彰化禁不起這樣的人口流失，如果再把票投給王惠美，王惠美會改嗎？呼籲鄉親要認真催票拉票，改變彰化縣，讓會做事的人來做，讓彰化改變，給彰化一個新的機會。

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