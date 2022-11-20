11歲女童做心導管手術「術後1天發燒確診」　加護病房救治中！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增154例中重症個案，其中有2例特殊個案，1例為11歲女童，有慢性心肺疾病，因肺動脈高壓和心房中隔缺損住院手術，術後1天出現發燒狀況，經採檢確診，目前仍在專責兒科加護病房治療中。

發言人莊人祥表示，今日新增2例特殊重症個案，第一例為1歲男童，無慢性病史，未接種疫苗，曾在10/9確診，11/10陸續出現發燒、咳嗽、全身出疹等症狀，11/13到急診就醫，經檢查有紅眼、草莓舌和發炎指數升高，懷疑MIS-C住院，之後給予免疫球蛋白治療，目前在一般病房住院觀察中。

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另1例個案為11歲女童，有慢性心肺疾病等多重病史，未接種疫苗，因肺動脈高壓和心房中隔缺損住院，在11/15進行心導管手術修補，術後住加護病房，使用非侵襲性鎮壓呼吸器，但11/16因發燒檢驗新冠陽性，X光顯示有肺炎，給予瑞德西韋等治療，目前狀況穩定，在專責兒科加護病房治療中。

截至今日兒童重症累計269例，其中腦炎有33例、肺炎28例、心肌炎2例、敗血症4例、哮吼11例，家中死亡9例、MIS-C 177例，共病5例；269例重症個案中有38例死亡。

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