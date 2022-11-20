基隆+243！專責病房空床率66.7%　完整接種疫苗提升防護力

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中今（20日）公布國內本土病例，新增1萬6197例，其中基隆新增243例，全市專責病房空床率65.4%，市長林右昌叮嚀民眾，除完整接種疫苗，留意手部與呼吸道衛生，本市接連兩天開設大型接種站，若沒趕上這波施打作業，仍可洽詢合約醫療院所專診預約接種，提升自我保護力。

衛生局提醒市民朋友，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑，對BA.5等變異株，仍具保護力。此外，曾經確診者可於滿3個月後，自行向合約疫苗院所預約接種疫苗。疫苗接種合約醫療院所資訊，請上基隆市衛生局官網查詢。

有關基隆市疫情部分，本市今日213名確診人數中，包括外縣市通報25例，佔10.29%；其中女性128人、男性115人；若以年齡別區分，15-24歲有39人，占16.05%，其次45-54歲有36人，占14.81%；至於75歲以上的長者有8人、65-74歲有27人、6歲以下有13人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房81床，目前收治28人、空床53床，空床率65.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症21名；部立基隆醫院，輕症7名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估21萬1893人，利用快速通道的有5萬4840人，有12萬2360人完成健康條件審核，符合資格已派案9萬7548人，條件不符合則有2萬4812人。

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