雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」　建構觀光品牌大縣加速前進

▲張麗善公布「打造雲林文化IP、建構觀光品牌大縣」具體行動方案，內容包括｢三大主軸｣、｢十大策略｣及｢二十項行動方案｣。（圖／張麗善競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

雲林縣長張麗善今(20)日展開｢20鄉鎮願景親履巡迴｣的第十九站–西螺鎮，張麗善縣長在前立委張嘉郡、西螺鎮長候選人鍾任明、西螺鎮代表廖洺濠、西螺農會總幹事廖錦富以及眾多村里長等人的陪同下，於福天宮前針對「西螺鎮政策願景規劃」提出詳細說明，張縣長也同時公布「打造雲林文化IP、建構觀光品牌大縣」具體行動方案，內容包括｢三大主軸｣、｢十大策略｣及｢二十項行動方案｣，具體呈現2030前進雲林的理念與項目。





張麗善縣長上任後積極扭轉｢雲林縣不好玩｣、｢雲林縣是文化觀光沙漠｣等刻板印象，首先將文化處改制為文化觀光處，並提出一系列增加雲林文化及觀光量能的計畫，並於109年首度達成破紀錄的千萬觀光人次並且創造200億元的觀光消費產值。





張縣長指出，建構雲林成為觀光品牌大縣的三大主軸包括｢推動文化創新的IP｣、｢優質文化環境的整備｣以及｢打造文化觀光的品牌｣。其中，推動文化創新的IP就是要讓藝術創造者有對於雲林有尊榮感與認同感，策略是｢發展文創聚落｣、｢建立雲林文化品牌｣與｢輔導青年文化創新｣；在優質文化環境的整備方面，關鍵在文化軟硬體的建構，張縣長則提出包括｢建立地方文化樞紐｣、｢推動文化平權運動｣以及｢保存文化資產記憶庫｣等。





張縣長也提到，打造文化觀光的品牌至關重要，策略包括｢建設國際觀光亮點｣、｢創造獨有觀光商品｣、｢型塑體驗經濟｣以及｢推廣永續觀光旅遊｣。張縣長進一步解釋，目前雲林縣新增國際觀光據點有北港糖廠、草嶺森林療癒基地、虎尾建國眷村、虎尾央廣數位影音基地、虎尾鐵橋光環境、北港水道頭文化園區及北港大復戲院影視音基地等。全新文化觀光品牌則包含流動藝術饗宴、微醺餐桌、主題式節慶活動 臺灣媽祖文化季、雲林國際偶戲節、北港燈會、社造嘉年華、雲西海洋音樂祭等，這些品牌與據點再結合三橫三縱生態四角、成立雲東國家風景區以及推出SDGs低碳遊產品等旅遊模式，相信雲林的觀光文化與旅遊會越來越有特色，也會更能夠受國內外旅客的青睞。

雲林是全國最大蔬果中心，其中西螺果菜市場有4成蔬果運銷北部等地區，因此張縣長不斷推動西螺果菜市場設備改善及現代化，提升冷鏈品質及農產品安全，並規劃設置果菜儲餘處理廠，讓西螺果菜市場成為國際級智能產地批發市場，實現代化、智慧化及永續化。

此外，水稻乾燥區域中心及現代化稻米處理中心的建置，提升稻穀貯存容量以及提高雲林米的市場競爭力，張縣長表示要提供具產銷履歷及各項認證的雲林優質稻米給消費者。此外，西螺鎮既有良好的農業生產環境與豐富之人力資源，張縣長規畫建構具有雲林特色之食農教育推廣場域，做為雲林縣推動食農教育基地。



在基礎建設方面，張縣長提出銜接高鐵聯外道路改善計畫，欲將145線全線拓寬至19-25M；移除西螺大排舊廢棄水門設備，打通西螺大排瓶頸段，提升治水效率；也將通盤檢討西螺鎮都市計畫及公共設施用地專案。





雲林西螺是武術的故鄉，尤其每年西螺七崁武術文教基金會舉辦一系列武術活動，在鎮內歷史悠久的勤習堂、武野館、振興社武館師父們的帶領下，吸引熱愛武術的鄉親共同來練習，張縣長指出，會繼續支持辦理西螺七崁武術嘉年華，發揚武術文化。



在其他觀光、旅遊及文化的發展上，西螺大橋水岸親子共融公園、風雨球場及滑板運動公園的規劃設立，張縣長試圖打造西螺成為年輕人的宜居之地；西螺鎮旅遊資訊借問站的設置，藝術宅急便西螺巡演，詔安客家文化節慶的舉辦也都是正在推動的政策。



除了長青食堂與關懷據點的持續設立外，張縣長預計112年完成設立西螺銀髮健身俱樂部，提供65歲以上長者運動指導服務並與物理治療所合作擬定運動處方，提供長者個人及團體課程的運動指導、運動傷害及骨科疾病諮詢，透過運動與物理治療的跨領域結合，讓長者能夠正確的運動，避免因運動所造成的傷害。



最後，張縣長呼籲西螺鄉親支持鍾任明擔任鎮長，未來縣府會持續大力支持西螺的建設與發展，讓西螺與雲林攜手前進2030。