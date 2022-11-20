喊「萬華不是破口」石舫亘出席應曉薇誓師大會獲得滿堂彩

▲台北市長候選人蔣萬安夫人石舫亘(右2)出席黃復興選前誓師大會，為蔣萬安和市議員應曉薇(左2)拉票。(圖／應曉薇辦公室提供)

政治中心／台北報導

在臺北市中正、萬華區已擔任三屆議員深根地方的應曉薇，12年來是黃復興黨部唯一代表中正萬華區的議員，今(20日)蔣萬安夫人石舫亘與立委賴士葆及同隸屬黃復興黨部的前立委林郁方等出席黃復興選前誓師大會，蔣萬安太太帶著三寶幫蔣萬安、應曉薇加油，誓師大會呼籲國民黨黃復興黃國樑黨部所有同志，拉票、投票、全家不配票、不分票，全力支持蔣萬安、應曉薇。



石舫亘在會中除了幫蔣萬安懇託，也提到知道應曉薇長期關懷受刑人、關心地方，看過應曉薇在萬華疫情嚴重時挺身而出，捍衛「萬華不是破口」的影片甚為感動。應曉薇說，蔣萬安「牽手」身懷六甲還出席相挺非常感激，林郁方更說「選市長就看他的另一半，蔣萬安太太講話得體，態度認真誠懇，又舉止端莊，未來會是一位好市長太太。」



背負著國民黨黃復興黃國樑黨部的重責大任，應曉薇指出，近日碰到市黨部提名議員「通通喊搶救」，甚至有參選人還試圖用各種合照混水摸魚，「選舉最後一周本黨參選人破壞和諧團結，有可能導致高票落選。」

據了解此次議員選舉，中正萬華責任里應曉薇僅分配到10 個里，為其他市黨部提名議員的一半，再加上黨員凋零，致使中正、萬華區黨員人數盡只剩不到一千餘位，讓應曉薇想倚靠黃國樑黨部黨員不到一千人的「鐵票」的確艱辛。



不過知情人士透露，應曉薇在地方親力親為，疫情迄今自掏腰包推動「希望餐」幫助商家渡過難關、送餐醫院醫護人員加油打氣，更重要的是自費找律師寫「臺北市重陽禮金致送自治條例」，對黨不藏私、不邀功找黨團合作後，成功完成制定「臺北市重陽禮金致送自治條例」，使得臺北市柯市府不得不接受恢復致贈重陽敬老金，造福了全臺北市的銀髮族。



應曉薇選前喊話，國民黨議員要全壘打就要先團結。