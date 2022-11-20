美工刀男衝陳時中宣傳車現場曝　6警全面壓制噴辣椒水抓人

記者張君豪／台北報導

20日下午13時許，台北市中正區北平東路民進黨中央黨部前，一名男持美工刀偷偷登上陳時中宣傳車，並從後抱住車上手持麥克風的男子，逼他「交出麥克風」，6名警察見狀立即衝上用辣椒水控制場面，所幸現場無人受傷，稍早這段驚險畫面也隨之曝光。警方表示，已將該名涉案人帶回仁愛派出所查驗身分，並依觸犯社會秩序維護法無故攜帶刀械進行後續偵辦。

▲大批民進黨支持者參加陳時中《疼惜台北，為愛而走》大遊行，卻傳出有人持刀強登宣傳車意外。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中今天下午舉辦「疼惜台北，為愛而走」大遊行，計畫今天下午2點在民進黨中央黨部前集合，一路步行至台北市政府前。然而，下午1時許出現緊急狀況，據指出，一名男子持刀試圖闖上宣傳車，威脅麥克風手交出麥克風，遭警緊急架離。

對此，陳時中競選總部呼籲民眾理性表達訴求，不要傷害自己，期盼選舉氛圍正面、正向。警方初步調查，持美工刀的40歲劉男被捕時，大喊要他有「解決中美衝突的建議」才會想要登上宣傳車說明，警方將他帶離現場調查，並依違反社會秩序維護法送辦。



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