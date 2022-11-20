　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

召集市民「好鵬友」一起衝　鄭運鵬：三步併一步跑超越鄭文燦

▲▼桃園市長候選人鄭運鵬今（20）日舉辦「好鵬友 一七衝」記者會。（圖／鄭運鵬競選團隊提供，下圖同）

▲鄭運鵬今天舉辦「好鵬友一七衝」記者會。（圖／鄭運鵬競選團隊提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬20日舉辦「好鵬友一七衝」記者會，同時發布「桃園有我在，請放心」競選影片，桃園市議員余信憲、黃家齊、林志強、蔡永芳、陳治文、林志強、市議員候選人李柏瑟、黃瓊慧、李宗豪、許清順、張肇良、邱志成皆前來現場，誓言一同邁向勝選。鄭運鵬說，在座的好朋友們和他一起衝，腳步會快上更多，選舉倒數一周會加速和市民朋友請益，當選後更不會停歇，他會三步併一步跑，力拼超越桃園市長鄭文燦。

▲▼桃園市長候選人鄭運鵬今（20）日舉辦「好鵬友 一七衝」記者會。（圖／鄭運鵬競選團隊提供，下圖同）

鄭運鵬表示，接下來一周已準備好舉辦「延續五星光榮系列活動」，將萬箭齊發，走遍全桃園，白天有車隊掃街與市場拜訪的計畫，晚上則在平鎮、內壢、楊梅、八德、中壢、桃園舉辦晚會。鄭運鵬說，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌與各個縣市的五星首長及立法委員都會前來晚會站台，請託鄉親能延續鄭文燦的五星級好成績。

「桃園的進步，沒有時間等待！」鄭運鵬在競選影片中指出，未來的市政府建設要更大，照顧要更細，包含吸引護國群山產業鏈上下游進駐桃園、三條捷運線在任內開工、持續推動航空城計畫將桃園打造成國際都市，以及容易被忽視的罕病家庭和單身孕婦也都要納入照護。

鄭運鵬強調，「政府不能等弱勢的朋友來敲門，而是要主動打開照護的大門」，不論是產業或市民，未來都會納入市府的遮雨棚之下，只要桃園有他在，大家都可以安心。鄭運鵬也說，選民請放心將桃園交給他，他會超越鄭文燦，加速桃園的發展和進步，成為所有鄉親的靠山。

▲▼桃園市長候選人鄭運鵬今（20）日舉辦「好鵬友 一七衝」記者會。（圖／鄭運鵬競選團隊提供，下圖同）

 

►「有機純黑芝麻粉」超優惠！趕緊入手更健康

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
爸媽過戶大安區房子！他嘆「太大」　想花1200萬再買房
快訊／「魔獸效應」擴散　太陽、獵鷹有望擁嶄新球場
烏克蘭副防長曝「結束戰爭時間」：12月底反攻克里米亞
魔獸人氣強壓PLG！　陳建州曬滿場照：走自己的路
好心幫親友帶藥膏返國　他慘遭判拘30日
《全明星》劉心語沉默5天首發聲！「我會很難過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北第6選區／張嘉玲陪做早操！李正皓、王如意選前互告槓上了

對手散布汙衊文宣！謝國樑籲停止無意義鬥爭　還給基隆乾淨選舉

直擊／捕獲野生陳時中！二樓搶拍「為愛而走」大遊行喊破15萬人

張益贍稱民進黨推倒藍綠高牆　蔣萬安：綠白間怎麼算計都不影響我

黃國昌拜託1事　「無論你支持哪個政黨」都要投18歲公民權

陳時中擋人財路釀高仇恨值？　蔣萬安批薛瑞元：炮製謊言

頻下雲林站台　張麗善：總統應不分藍綠「開支票就要兌現」

「被到場」2里長怒了！連姓名、里名都寫錯　批高虹安像賣假藥

多圖／陳時中「疼惜台北為愛而走」大遊行　巨型恐龍、唐吉軻德開路

召集市民「好鵬友」一起衝　鄭運鵬：三步併一步跑超越鄭文燦

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

柯基見泥巴坑嗨翻狂滾 半身黑嚕嚕主人看傻眼

朱軒洋奪金馬男配「感言只花22秒」　謝謝「跟我相關的人」：沒有你就沒有我

《火神》爆破特效4月病逝！　妻哽咽：沒有作品值得犧牲一個人

女孩比賽起步摔倒墊底 拚命狂追變第2神逆轉！

貓突躲底盤...拖到保養廠救出　車主暖收編：我決定養牠了！

新北第6選區／張嘉玲陪做早操！李正皓、王如意選前互告槓上了

對手散布汙衊文宣！謝國樑籲停止無意義鬥爭　還給基隆乾淨選舉

直擊／捕獲野生陳時中！二樓搶拍「為愛而走」大遊行喊破15萬人

張益贍稱民進黨推倒藍綠高牆　蔣萬安：綠白間怎麼算計都不影響我

黃國昌拜託1事　「無論你支持哪個政黨」都要投18歲公民權

陳時中擋人財路釀高仇恨值？　蔣萬安批薛瑞元：炮製謊言

頻下雲林站台　張麗善：總統應不分藍綠「開支票就要兌現」

「被到場」2里長怒了！連姓名、里名都寫錯　批高虹安像賣假藥

多圖／陳時中「疼惜台北為愛而走」大遊行　巨型恐龍、唐吉軻德開路

召集市民「好鵬友」一起衝　鄭運鵬：三步併一步跑超越鄭文燦

誤開未繫安全帶罰單「你就是亂繫，罰單照開」　國道警說話了…

新北第6選區／張嘉玲陪做早操！李正皓、王如意選前互告槓上了

老虎寶寶首見「專屬落葉池」　興奮跳進去打滾玩得超開心

媽在吃漢堡！　貪吃柯基見狀立馬咬碗來：分我一口啦～

與穀保教練交流5小時　佛斯特：我們想法很有共鳴

對手散布汙衊文宣！謝國樑籲停止無意義鬥爭　還給基隆乾淨選舉

調皮貓店長巡邏玩心大發　整組貓窩全扯下還嚇到自己！

出生就內建情緒感染反應　「2原因」刻板印象難消除

老鷹菜鳥空中接力絕殺暴龍！　楊恩砍33+12緊追魔術強森

愛犬換狗屋變「台版史奴比」屋頂曬太陽　飼主笑：每天都睡上面

陌生群貓聚家門口要開趴！　家喵傻眼表示：你們誰啊？

政治熱門新聞

陳時中遊行突發狀況！　男持刀威脅遭警架離

71里長力挺高虹安被爆造假！他揭名單6錯誤

台中參選人「宏敢」笑翻網！　1.5萬人朝聖

陳時中「為愛而走」大遊行　巨型恐龍開路

他曝陳時中街頭開講驚人視角　網喊好扯：人山人海

團團走了「蔡英文至今未出聲」　

陳時中賣高雄第一豪宅！房仲曝不少醫生想買

被質疑「80里長到場」灌水　高虹安：畫面說明一切

蔡英文不捨團團離世　總統府回擊趙少康：意識形態把人性淹沒

私密片外流2天！吳佩芸吐心境：勇敢面對

劉建國造勢大會支持者身亡　蔡英文指示黨幹部全力協助家屬

楊鎮浯東半島造勢　趙少康、徐巧芯跨海力挺

改變成真的起點！柯文哲秀「改變之石」　籲市民挺黃珊珊

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

更多熱門

相關新聞

美工刀男衝陳時中宣傳車現場曝

美工刀男衝陳時中宣傳車現場曝

20日下午13時許，台北市中正區北平東路民進黨中央黨部前，一名男持美工刀偷偷登上陳時中宣傳車，並從後抱住車上手持麥克風的男子，逼他「交出麥克風」，6名警察見狀立即衝上用辣椒水控制場面，所幸現場無人受傷，稍早這段驚險畫面也隨之曝光。警方表示，已將該名涉案人帶回仁愛派出所查驗身分，並依觸犯社會秩序維護法無故攜帶刀械進行後續偵辦。

石舫亘出席應曉薇誓師大會獲得滿堂彩

石舫亘出席應曉薇誓師大會獲得滿堂彩

雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」

雲林縣長張麗善啟動「20鄉鎮願景親履巡迴」

蔣萬安等6候選人布條遭毀34面　瘋狂剪刀手落網

蔣萬安等6候選人布條遭毀34面　瘋狂剪刀手落網

侯友宜被問到「恩恩」就走人　恩恩爸：我心死

侯友宜被問到「恩恩」就走人　恩恩爸：我心死

關鍵字：

鄭運鵬鄭文燦2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

賈靜雯裸露戰袍難駕馭「炸肉災難照瘋傳」！

朱軒洋臭臉領獎！「從黃秋生手中抽走獎座」網罵爆

快訊／地牛翻身！　大台北有感地震

魔獸首戰「孫生女友掉半球」全被拍！

爬山遇「白鳳凰」振翅　真實身分曝

周湯豪「白色大尺碼bra」突飛上台！

22歲男逃兵飛美國　15年不回台代價曝光

AV導演圤智雨「怒掀李妍瑾5大罪狀」！

人夫送奶纏上女店員　正宮聽鹹濕對話氣炸

前男友扶正小三寄喜帖！她抵婚宴1招報復

陳時中遊行突發狀況！　男持刀威脅遭警架離

賈靜雯罕見「穿超辣」正面上下都露

即／台南驚傳雙屍命案　男女手腳遭綁亡

謝盈萱突轉身「我不能再講了」網嚇瘋

李妍瑾認了分手AV導演圤智雨！

更多

最夯影音

更多
謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊

謝盈萱：今晚不講英文單字　「開全麥」唱Live根本紅磨坊
大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

大貓熊團團癲癇再度發作　醫療團隊忍痛決定放手

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

不能停！虎斑貓伸手討摸　跩臉笑翻媽：真會使喚人

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

歪一下3台紅牌重機全倒　騎士嚇傻舉手「歹勢」

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

前強辯主唱慘到零收入 「為了活下去」改開計程車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面