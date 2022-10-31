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嘉義縣省道邊藝穗節　「連結‧共創」為主題推動地方再生

▲▼2022省道邊藝穗節熱鬧開場。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼2022省道邊藝穗節。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導


2022省道邊藝穗節在嘉義縣表演藝術中心熱鬧開場，這是一場結合嘉義縣在地文化工作的社區營造、地方文化館、傑出演藝團隊、表演藝術中心駐館團隊、私有老建築再生計畫、文化志工輔導計畫的年度聯合成果展，展現基層的文化能量，建立不同領域文化工作者的交流平台，觸發跨領域合作的實驗精神。

▲▼2022省道邊藝穗節熱鬧開場。（圖／嘉義縣政府提供）


嘉義縣今年度的執行成果包含10間地方文化館、6團傑出演藝團隊、3團駐館團隊、9個文化志工團隊和28個社區/團體/學校/鄉鎮市公所，有5大主題、6項社區體驗、15場表演和50攤社區/青創/文創/地方文化館等攤位，帶您逛在地、看表演、呷特產、玩趣味。

▲▼2022省道邊藝穗節熱鬧開場。（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣縣長翁章梁表示，嘉義縣推動「地方創生」，就是要讓大城市的人口減壓，藉由新的活力注入鄉村，帶動產業發展及地方文化提升，重新形塑社區不同於以往的風華年代，展現地景美學並塑造地方的自明性。


翁章梁說，2022省道邊藝術節將嘉義縣許多對地方人文地產景，和在地產業振興關注與認同的文化人聚在一起，看見嘉義縣在基層的文化工作者為這塊土地的努力，共同為嘉義縣在地文化說故事，創造感動。


成果展中有15個在地團隊的精彩表演，包含嘉義縣傳統表演藝術保存團體「布袋內田慶和軒北管」，將民俗藝陣提升為藝文團體，以行動式的演出形式開場報喜。

▲▼2022省道邊藝穗節熱鬧開場。（圖／嘉義縣政府提供）
連續15年榮獲「嘉義縣傑出演藝團隊」的神奇樂坊，以嘉義地區的人文、音樂、地理…等為素材創作；今年社區營造計畫特別媒合傑出演藝團隊雯翔舞團，帶領布袋鎮中安、西安、東安社區發展協會演繹火燈夜巡舞作，透過藝術舞蹈、話劇表演舞出在地精神，演出生命力。

▲▼2022省道邊藝穗節熱鬧開場。（圖／嘉義縣政府提供）
致力於在地高齡者的關懷與偏鄉孩童的陪伴及音樂教育「大埔愛樂弦樂團」，讓拉奏弦樂器的聲線與樂聲迴盪於山谷之中；竹崎鄉獅埜社區發展協會結合義仁國小和義仁、義和社區發展協會，大人小孩透過戲劇訴說「里山純情夢」。
嘉義縣在地文化館以「小鎮開箱」為設計，打破空間限制，一個行李箱，乘載最具在地的文化館特色故事，透過人與人的互動分享，品味嘉義地方文化館的獨特魅力。


此外，今年社區營造特別以「連結‧共創」為主題、「在地文化轉譯」為方向，舉辦「跨區域社造論壇」，培養社區、社群向心力及凝聚力，更透過跨區域的社造案例分享、青年的創意行動、地方創生工作站的經驗，讓更多參與者相互學習，激盪出更多的社造創新與創意，開創更多元化的社區營造新亮點。


 

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