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超商獨家！最新「2款巧克力甜點」來了　蛋糕捲爆超濃鮮奶油

▲▼7-11獨家聯名知名埔里巧克力名店 Feeling18。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家聯名知名埔里巧克力名店「Feeling18」，推出2款全新巧克力甜點。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

愛吃巧克力的你快看！超商一年一度的「巧克力大賞」即日起甜蜜登場，精選超過15國、逾50款節令限定巧克力，門市指定品項最低可享「任選4件75折」。不僅如此，今年還獨家與巧克力名店合作打造「巧克力塔」、「生巧克力蛋糕捲」，絕對讓你吃個過癮。

7-11這次獨家與來自南投埔里的在地巧克力名店「Feelong18（18度c巧克力工房）」合作，推出超邪惡「巧克力塔」，使用濃郁順口的法國巧克力甘納許製成，香濃鏡面巧克力醬融合蛋糕，搭配脆餅，口感十分豐富。

▲▼7-11獨家聯名知名埔里巧克力名店 Feeling18。（圖／記者周姈姈攝）

▲「生巧克力蛋糕捲」、「巧克力塔」送進嘴裡是超濃巧克力風味。

▲▼7-11限定巧克力專案架新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11巧克力專案架販售GODIVA限定新品。

▲▼7-11限定巧克力專案架新品。（圖／記者周姈姈攝）

另一款「生巧克力蛋糕捲」，內餡選用比利時生巧克力加入紐西蘭鮮奶油製成，搭配巧克力戚風蛋糕及巧克力鮮奶油，每一口都充滿幸福感。不僅如此，7-11巧克力專案架即日起販售限定GODIVA「臻粹巧克力禮盒10顆裝」、「醇享系列海鹽焦糖牛奶巧克力」及「醇享系列血橙黑巧克力」，且即日起至11/10止、11/16至11/29止可享GODIVA系列任選2入9折。

▲▼亞尼克新推「草莓可可卡士達」生乳捲。（圖／記者蕭筠攝）

▲最新「草莓可可卡士達」生乳捲來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

人氣甜點品牌「亞尼克」推出最新冬季限定「草莓可可卡士達生乳捲」了，特意嚴選特黑泡芙蛋糕體，包進人氣經典北海道奶霜，還吃得到比利時55%苦甜巧克力製成的可可卡士達、酸甜草莓奶霜，每一口都能吃到可可香、微酸微甜的草莓滋味，即日起於全門市正式開賣。

▲▼亞尼克新推「草莓可可卡士達」生乳捲。（圖／記者蕭筠攝）

▲內餡吃得到北海道奶霜搭配草莓奶霜、可可卡士達。

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