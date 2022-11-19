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辦婚宴前調查「0人想參加」！準新娘崩潰：你們結婚我都有去

▲▼婚禮,結婚,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

▲女子半年後準備宴客，沒想到沒人填表表達參加意願。（示意圖／視覺中國）

記者柯振中／綜合報導

步入禮堂時，總是希望能得到親友的祝福。不過，一名女子近日與男友討論，決定結婚時要宴客，於是上了社群媒體發布意願調查表，沒想到許多朋友送上祝福，卻沒有人填表參加，讓她相當崩潰，明明參加了許多朋友的婚禮，如今自己要結婚，卻沒人要來，「能不能請結過婚的朋友給個建議呢？」

這名女子在Dcard表示，近日男友剛提完親，2人討論後決定要舉辦婚禮宴客，於是在社群軟體發布了意願調查表，舉辦婚禮的時間距今還有約半年左右。

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不過，發布婚宴調查表以後，女子的心情十分複雜，明明參加了許多朋友的婚禮，也有不少人來留言祝賀，但「那些朋友只有按讚、說恭喜」，卻沒半個人填表參加，不曉得該如何說出心中的感受，「覺得自己人緣不好？」

▼女子發布婚宴調查表，卻沒半個人填表表達參加意願。（示意圖／視覺中國）

▲▼婚禮,結婚,新人,新郎,新娘,示意圖。（圖／視覺中國）

女子不曉得該如何是好，於是上網詢問有辦過婚宴的前輩，究竟該不該一個一個私訊、會不會因此讓關係變得尷尬，「還是因為距離婚禮有段時間？他們要想一想要不要參加？」

對此，一名女網友點出關鍵，就算看見朋友發了意願調查表，但如果不是單獨私訊，都不會主動去填，除非是真的很好的朋友，「我也不知道對方到底有沒有想讓我們去啊！妳可以稍微跟對方說一下，你們要辦婚禮了，請對方填個表單這樣。」

此外，也有人留言認為，「個人覺得半年太早發了，根本不知道辦年後工作安排、很難填單」、「半年前填單也太早，婚期前2個月統計差不多吧！不過，如果朋友有收過你的禮金，照理說就算不來也要回包喔」、「誰知道自己半年後有沒有空？還有你擺著一個表單要人家自己去填？要是我也不想填，你要我去，我還要自己去填是怎樣？」

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