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一起結婚吧！花蓮秋季集團婚禮　66對新人獲50吋電視成家禮

▲▼花蓮66對新人假理想大地渡假飯店舉行集團結婚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮66對新人假理想大地渡假飯店舉行集團結婚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年花蓮縣秋季集團結婚13日假理想大地渡假飯店舉行，趁著微微秋風的夕陽時分，陽光灑落在塞維亞草原萬坪綠地上，證婚會場採木質調的簡約清新設計，佐以初秋大地景色，更顯典雅氣質。

▲▼花蓮66對新人假理想大地渡假飯店舉行集團結婚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

婚禮由花蓮縣長徐榛蔚證婚，頒發結婚證書，偕同男方、女方主婚人立法委員傅崐萁、馬太鞍教會牧師陳約翰及男方、女方介紹人壽豐鄉鄉長劉耀宗、天主教花蓮教區秘書長林國璋，共同為66對新人獻上最真摯的祝福。

▲▼花蓮66對新人假理想大地渡假飯店舉行集團結婚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「幸福嗎？」縣長徐榛蔚雀躍地連問在場新人們三次幸福嗎，而新人們也幸福地回應作為開場。徐縣長鼓勵新人們，在今日綠意盎然的山海見證下，情定比山高、比海深，對父母孝養、對另一半更要以一生長伴，新娘用智慧處理兩個家族並維持家庭和諧；而新郎也要維持「情義、恩義、道義」三義，凡事包容、信任，善待糟糠妻。酸甜苦辣是人生，一起走過，暮然回首才能分享無盡美好，了解彼此的心意。

▲▼花蓮66對新人假理想大地渡假飯店舉行集團結婚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立委傅崐萁首先祝福在場新人，並相信婚前慎選所愛、婚後珍惜所選，從今日起兩人的命運都結合在一起，所有力量的集結是人生的開展，未來所碰到的問題，只要夫妻同心，都能無所畏懼地接受挑戰，任何事情都能得到解決與突破，生活都能美滿幸福。

▲▼花蓮66對新人假理想大地渡假飯店舉行集團結婚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新人代表吳隆翔與吳珮雯以西方傳統婚禮第一支舞（First Dance）帶來活動高潮。

證婚儀式由新人搭乘理想大地愛情列車入場，隨著弦樂四重奏優美聲中揭開序幕，本次特別邀約新人代表吳隆翔與吳珮雯以西方傳統婚禮第一支舞（First Dance）帶來活動高潮，透過優美和諧的肢體語言，傳達新人們濃烈愛意與團結一心的默契，讓活動注入一股甜蜜的熱情與活力。

▲▼花蓮66對新人假理想大地渡假飯店舉行集團結婚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁共同出席為新人祝福。

參加集團結婚新人皆能獲得縣府所贈送的成家禮50吋4K液晶電視外，亦提供多家婚紗優惠及在地伴手禮、專業婚禮攝影、婚禮影像紀錄等，為每一對新人記錄最幸福的時刻。縣長更精心準備兩本書籍分送給新郎跟新娘，分別為老婆/老公使用說明書，提醒新人爭吵磨合是婚姻生活的調味劑，為對方多付出一分體諒與包容，幸福快樂的過一輩子。

花蓮縣府辦理集團結婚迄今已邁向30屆，促成4400多個家庭共結連理。每年都以辦理自家人喜事為初衷，營造最溫馨的婚禮，讓想踏上紅毯的你/妳，期待明年和我們一起結婚吧！

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