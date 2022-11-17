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狂被朋友炸「卻沒人參加她婚禮」　準新娘錯愕：該一個個問？

▲喜宴，婚宴，晚宴，尾牙，聚餐，派對，party。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名準新娘最近在社群網站上，PO出婚禮的意願調查表，怎料雖然得到很多祝福，卻沒有一人填表格要參加；諷刺的是，當初不少朋友的婚禮她都有到場，而那些人現在卻只按讚、說恭喜，讓她心情相當複雜，猶豫是否該一個個詢問。

女網友在Dcard娓娓道來，「男朋友最近剛提完親，決定結婚宴客，於是我在臉書上發了填寫意願調查表，距離婚期大概還有半年左右，朋友們紛紛祝福。」

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然而，女網友話鋒一轉，表示很多朋友的婚禮她都有參加，如今換她步入禮堂，那些人卻只有按讚，留言回恭喜，根本沒填表格，「那心情好難說，覺得自己人緣不好？」

她接著苦笑問道，「我該一個一個去問嗎？會不會很尷尬？還是因為距離婚禮有段時間，他們在想要不要參加嗎？」

最後，原po也不禁好奇，「如果你朋友有參加你的婚禮，正常情況下你也會去參加他的婚禮嗎？會主動說要參加，還是等著朋友詢問要不要參加？」

▲▼ 紅包,禮金。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

對此，網友們紛紛回應，「如果是私訊，我會看交情，如果是統一問，絕對不會去」、「一個一個敲吧，相信我紅包錢收不夠才是妳最痛的事」、「人生哪有每個人都順風順水，加上疫情，我覺得整個婚宴生態也有改變，妳還是隨心一點吧」、「表單這種，還是要一個一個問吧！放在公開的誰知道妳真的邀請誰」。

許多人也中肯建議道，「親自去邀請比較有心意吧」、「真的要主動邀請，來的意願比較大，但原PO還是要有些心理建設，不是所有人都覺得，你來我的我就得去你的」、「個人覺得半年太早發了，根本不知道半年後的工作安排，很難填單」、「我的朋友是有發喜帖+調查表，而且調查表不是丟在臉書，而是在LINE，一個群組一個群組丟」。

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