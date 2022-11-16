不熟友人「婚宴包6000元」　新娘驚呆！過來人曝1關鍵：這是禮貌

▲不熟友人豪包6000元禮金，讓原PO驚呆了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人認為，辦婚宴猶如朋友照妖鏡！不過一名新婚人妻透露，一名鮮少聯絡、不太熟的友人來參加她的婚禮，結果低調包了6000元紅包，事後原PO查看禮金簿震驚不已。對此，原PO猶豫發問「是否傳個簡訊道謝？」文章曝光後，有網友分享，礙於親友辦在高級飯店，加上攜伴參加，「基於禮貌也會包6600元！」

一名女網友在Dcard表示，最近剛辦完婚禮，好奇心驅使之下，原PO翻看禮金簿時，發現一位曾經交情不錯，後來因鮮少聯絡變得不熟的朋友，竟豪氣包了6000元大禮，讓原PO一秒受寵若驚。

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對此，原PO求問眾人看法，「要不要傳個訊息跟他說聲謝謝？包那麼多...我很感謝，但現在沒什麼交集了，覺得有點怪，不知道該不該傳訊息跟他說聲謝謝呢？」

▲原PO猶豫傳簡訊向友人致謝。（示意圖／記者劉維榛攝）



文章曝光後，網友熱議，「記得如果對方結婚，也要有禮數回包」、「可能他把妳當很好的朋友，但妳卻不在乎他QQ」、「他可能暗戀妳很久了，只能用錢來換取心中的痛」、「比較好奇怎麼會請自己認為『現在已經不熟』的朋友，來參加婚禮？」「不用在意啦～人家的心意就收下，特地去說謝謝更尷尬」。

另有內行人猜測，「還是妳辦的地方一桌不便宜，然後他又攜伴參加，基於只包3600不禮貌，所以他才包6000？」「沒錯，我去查辦的飯店，一桌是22000元起，我們同學一個人去的都包3200，所以我攜伴就直接包6000了，讓人家不虧為主」、「我最近也要參加一場辦在五星飯店的婚禮，友誼程度大概就是中間偏上一點，平日不常聯絡，兩至三年約吃一次飯，因為我會攜伴，所以基於禮貌也會包6600，雖然很傷荷包」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Dcard）

