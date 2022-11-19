選前黃金周！蔡英文、賴清德南下　為彰化隊催票

記者唐詠絮／彰化報導

選前最後黃金周，民進黨彰化縣長候選人黃秀芳下午在和美鎮舉辦造勢大會，包括總統蔡英文、副總統賴清德等人都到場站台，蔡英文強調，2020年她感謝彰化鄉親力挺，呼籲投給蔡英文的鄉親，也要支持黃秀芳，讓彰化風光再現。

▲總統蔡英文南下彰化為黃秀芳站台。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

總統蔡英文今天第四度為黃秀芳公開站台輔選，蔡英文說，她感受到選舉的氣氛越來越熱烈，也有越來越多的人幫黃秀芳加油，她相信出身基層的黃秀芳最了解鄉親的需要，一定可以讓彰化風光再現。

蔡英文說，她2020年的總統大選，要感謝彰化鄉親的相挺，她也要感謝和美的鄉親一起相挺。拜託投給蔡英文的鄉親，這次也都要投給黃秀芳，讓黃秀芳的得票率比她還要高。

蔡英文說，有些政黨是少做少錯、不做不錯，但是民進黨不是這樣的政黨，黃秀芳也不是這樣的人，黃秀芳願意承擔、願意接受挑戰。如果鄉親關心彰化產業的發展，就知道台灣離岸風電的風場，有七成在彰化外海，只要地方跟中央合作，彰化的風電產業會發展的更好。

蔡英文說，彰化的未來就在你手中的這張票，黃秀芳可以照顧好長輩、照顧好小朋友、照顧好年輕人，過去前瞻基礎建設經費，黃秀芳就為地方爭取很多，未來相信黃秀芳也會和中央配合得很好，讓彰化大步向前走。

蔡英文也用三個「千萬」拜託大家投票，因為這一票代表台灣人民對於自由民主理念的堅持。第一個千萬是千萬要投票，第二個千萬是千萬要拉票，第三個千萬是拜託大家讓十八歲公民權衝出千萬票。