「就怕不識貨」南下力挺林耕仁　韓國瑜：下架民進黨唯一人選

▲朱立倫、韓國瑜與林耕仁合體車隊掃街。（圖／競辦提供）



記者陳凱力／新竹報導

朱立倫、韓國瑜19日下午到新竹，與國民黨新竹市長候選人林耕仁合體，三人在競總致詞後隨即進行車隊掃街，韓國瑜在車上也拿起麥克風親自獻聲，拜託大家支持林耕仁，而韓國瑜「摩托車隊」也再度出現新竹街頭，吸引群眾目光，展現國民黨全力衝刺的決心。

韓國瑜表示，「不怕貨比貨，就怕不識貨」，林耕仁有操守、經歷和付出，希望鄉親把神聖一票，支持林耕仁。韓國瑜也肯定林耕仁是最有愛心的市長，他把足跡踏遍全新竹大街小巷，希望新竹不會再是「一個新竹兩個世界」、不會有錢的越有錢、窮得越窮，相信林耕仁有決心改變。

▲不甩藍白合傳言，朱立倫說林耕仁才是下架民進黨的唯一人選。

國民黨黨主席朱立倫也專程從雲林趕來新竹幫林耕仁站台，他痛罵民進黨在新竹是抄襲黨、弊案黨、民主奧步黨，不是抹黑就是抹紅，國民黨要團結努力、實實在在腳踏實地，也勉勵大仁哥一定是辛苦的，因為他在地拚25年，做苦工出身，成果沒有天上掉下來，林耕仁這麼努力就是要奉獻給新竹市民，國民黨在同志在最困難的時候，也一定要力挺到底，共同努力下架民進黨。

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