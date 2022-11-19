陳時中因擋幾十億財路仇恨值高？　蔣萬安嗆：浪費公帑才是主因

▲蔣萬安。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

衛福部長薛瑞元18日提到，國民黨挑動仇恨值是因為陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，包括不接納普篩、不向掮客買疫苗，所以那些人懷恨在心才開始攻擊陳時中。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，「我就請問薛瑞元部長是誰擋人財路？擋了誰的財路，請講清楚」、「陳時中浪費公帑，才是造成民眾討厭他的真正原因」。

薛瑞元18日參加民進黨候選人陳時中廟口開講活動時提到，有朋友問他最近為什麼變得很嗆？有些人說是戰狼或戰神，因為「看不下去」。他說國民黨挑動仇恨值，是因為陳時中在防疫過程擋人財路高達幾十億，包括不接納普篩、不向掮客買疫苗，所以那些人懷恨在心才開始攻擊陳時中。

蔣萬安今天到永樂市場掃街，對於薛瑞元稱陳時中擋人財路，蔣萬安反擊，是誰擋人財路？擋了誰的財路，請講清楚，陳時中反而要好好的檢討，他花了40億買高端疫苗，然後百般的阻擋慈濟去捐贈BNT疫苗，然後一路護航高端的EUA審查，到現在得不到國際的認證。

蔣萬安說，施打高端的民眾，到日本還要再重新打3劑國際疫苗，甚至還有100多萬的高端疫苗被銷毀，陳時中浪費公帑，才是造成民眾討厭他的真正原因。

