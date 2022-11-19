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2022三仙台臍橙節登場　現場還能品嚐咖啡、木虌果

▲成功鎮農會三仙台臍橙節今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲成功鎮農會三仙台臍橙節今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣成功鎮農會於19日舉行2022台東縣成功鎮農會三仙台臍橙節開幕頒獎典禮，並有咖啡、木虌果方法示範多元應用成果發表會暨品嘗活動。

19日上午9點在該成功鎮農會忠孝美山花海園區舉行，有農業產業文化系列活動暨米食推廣活動、縣級臍橙(臍橙果肉色、香、味)果品評鑑、咖啡、木虌果方法示範多元應用成果發表會、產銷履歷及友善有機展售專區，重頭戲是臍橙的果品評鑑與試吃。

▲成功鎮農會三仙台臍橙節今登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

副縣長王志輝表示，「臍柑」是相當特殊的水果，俗稱財丁是台東特色水果之一，種植面積共75公頃，產量約在25萬斤，品質可說是橙類的勞斯萊斯等級，在每年11、12月進入產季，整顆果實沒有種籽，比一般橘子略大，平均重量約300~350公克，最特別的是它有一個明顯的「肚臍眼」並以此聞名。全國只有成功鎮「柑仔山」生產的臍橙，多汁又富纖維質，還可養顏美容，從吃過的人反應看起來就知道臍橙是搶手水果。除了成功鎮農會的三仙台臍柑外，旗魚、鬼頭刀等許多優質農產品，也是地方的一大漁產特色，希望都能夠像「臍柑」一樣，行銷全國。

農業處指出，近年來行銷在地農業的多元性與農業休閒旅遊花田體驗教室正式啟用，並開發新產品也推出各項利用木虌果開發製作的附加產品，例如木虌果蘿蔔糕、木虌果麻糬、木虌果魚丸等，展現成功鎮多元及豐富的農業成果。

成功鎮三仙台臍橙因石灰質土壤、日月溫差大，出產的臍橙品質超好為全國之冠，臍橙甜中帶微酸、肉質細膩、無籽、有副果，因外觀有似人體肚臍，故名臍橙。臍橙果品評鑑結果出爐，曾新來獲得第1名、潘朝榮為第2名、李忠和及蘇美路均獲第3名。

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