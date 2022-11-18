立委力爭450萬經費　推廣太麻里咖啡+茶葉產業

▲太麻里地區農會將於台北南港展覽館舉辦「2022台灣國際咖啡展」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪協助太麻里地區農會舉辦台東縣紅烏龍茶與咖啡產業價值鏈升級以及台東咖啡推廣行銷，爭取農糧署補助450萬元，18日至21日太麻里地區農會將於台北南港展覽館舉辦「2022台灣國際咖啡展」。

劉櫂豪表示，太麻里地區農會為了促進台東咖啡及紅烏龍產業價值提升，特擬定「台東縣紅烏龍茶與咖啡產業價值鏈升級地方創生計畫-台東縣咖啡產業製程改善及品質提升扶植訓練計畫」向農糧署申請補助，劉櫂豪協助爭取，農糧署核定補助450萬元，總經費500萬元，主要由太麻里地區農會舉辦紅烏龍及咖啡生產製程及技術提升研習課程各3場次，並於台北南港展覽館舉辦「2022台灣國際咖啡展」活動，促進台東咖啡的行銷推廣。

劉櫂豪說明，台東咖啡種植面積目前約143公頃，產量在全國排名第3，太麻里地區為台東咖啡產量最大的區域，目前咖啡種植面積逾40餘公頃約5萬株，咖啡及特作產銷班有5班，太麻里地區農會規劃安排3場次課程，邀請咖啡相關職人及學者專家，舉行生產、製造及行銷等教育訓練講習課程。而「台東紅烏龍」已創立成為區域品牌，奠定了行銷基礎，為了提升品質及穩定之產量，太麻里地區農會計畫安排3場次，包含茶園栽培管理、茶葉製造加工及茶類品質辨識及茶品評等專業知識。

劉櫂豪指出，農糧署為推廣台灣名茶及國產精品咖啡，輔導全國各茶產區優秀製茶廠與咖啡生產者，參加11月18日至21日在台北南港展覽館1館舉辦「2022台灣國際茶業博覽會」及「2022台灣國際咖啡展」，其中「2022台灣國際咖啡展」由太麻里地區農會主辦，將輔導台東咖啡農參加行銷推廣台東農特產品牌，打響台東知名度，以提升產業價值，吸引更多年輕人投入相關產業，促進台東的產業發展。