1個人的包車！內急錯過接駁車　台鐵富里站貼心服務讓他比讚

▲翁姓民眾務，在獨自乘車的VIP接駁車上比出大拇指拍照留念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東1位翁姓民眾18日搭乘北迴線前往台北，中途在富里站接駁，他因為上廁所時間較久趕不及搭上接駁車，向富里站求助，當時站務佐理郭致伸和服務佐理孫智敏2人手一揮召來站外待命的另1部車輛即時接送，讓翁姓民眾順利北上；當時接駁車上僅翁姓民眾1人，他感受到台鐵在震後對花東旅客的真心服務，在獨自乘車的VIP接駁車上比出大拇指拍照留念。

翁姓民眾說，他在台東站上車之前就已經覺得腸胃不適，好在從台東出發的區間車會在富里停靠接駁，但是他從富里站廁所奔出時，接駁車已經駛出站外，他硬著頭皮向站方求助，當時在富里站門口的郭、孫2人看了他的車票發現，再等下一班常規接駁根本趕不上玉里站13:49分發車的421自強號，2人當機立斷揮手示意待命的另一部接駁車上前載客，臨上車前郭還告訴翁民「哇，你VIP內」，翁上車後驚魂未定，半路上回神才發現竟然真的是1人包車，憑著印象中郭有在駕駛員的表單上蓋章，也拍照留存希望有機會向郭孫2人致謝。

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專車上的曹姓駕駛說，他從11月初支援至今已經跑了50~60次接駁行程，當天是第一次遇上1人搭乘，曾在車上和翁聊了幾句，也才知道為何只有1人上車，如果是遊覽車正常載客一趟，7~8千塊錢跑不掉，富里站願意為1位錯過接駁的乘客著想，他覺得「真的有在用心」。