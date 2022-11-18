中華電信捐贈國小少棒隊球具　紅葉等4校受惠

▲中華電信，捐贈台東4所國小少棒隊球具。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



中華電信長期支持基層棒球發展不遺餘力，18日在有「少棒聖地」之稱與台東縣推動基層棒球運動科學化中心的紅葉國小，舉行棒球用具捐贈暨棒球營活動，計有紅葉等4校受贈，並邀請MLB球星張育成返鄉指導棒球營。

台東縣政府表示，捐贈活動於今天下午在紅葉國小舉行，中華電信將球具贈送紅葉、泰源、新生及三民國小4所學校，棒球營活動特別邀請目前在波士頓紅襪隊效力的台灣球星張育成擔任講師，並結合台東大學棒球隊謝承勳與王信民教練帶領的東大棒球隊選手一同指導少棒選手。

教育處指出，中華電信今年首度冠名贊助「中華電信謝國城盃少棒錦標賽」，並由台北市奪冠，中華小將先是打敗韓國取得睽違7年的亞太區代表權後，前進威廉波特，再擊敗強敵美東代表，拿下「世界季軍」；台灣世界少棒聯盟預定112年3月18日至3月26日再度在台東縣棒球村舉辦比賽，屆時歡迎全國縣市代表隊蒞臨棒球運動大縣展現球技。

中華電信則希望藉由今天的活動拋磚引玉，讓偏鄉的小朋友們獲得更多的棒球資源挹注，以精煉球員們球技，並以「大學長」張育成為目標，挑戰成為台灣棒球明日之星，有朝一日前進美國職棒舞台，為台灣發光發熱，並以張育成學長為榜樣，回到家鄉回饋及傳承棒球實戰經驗，讓台灣的棒球實力扎根茁壯。