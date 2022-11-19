918地震震壞球場！台東市海濱公園籃球場獲核定補助383萬修繕

▲台東市海濱公園籃球場將進行改善工程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市海濱公園籃球場因受918地震影響，球場鋪面裂縫過大，經縣府建設處提報災害復建工程，獲行政院核定全額補助383萬元修繕，預計2023年2月進行改善工程。

台東市海濱公園籃球場為台東市區熱門的籃球運動場地，因當年設計僅為提供休憩及推廣籃球運動，籃球場鋪面及照明等設施受經費限制不如其他場地完善。工程預計明年中完工後，海濱公園籃球場將大幅升級為2座全場的新穎標準場地。

建設處城鄉環境工程科長陳承龍簡報提到，海濱公園籃球場使用十年有餘，因場地空曠、具停車場且交通方便，使用率很高，是受籃球運動朋友們喜愛的場地，不過使用已久，陸續有縣民反映籃球場設施不夠完善，加上受到918地震影響造成球場鋪面裂縫過大，為提供縣民更優質的運動空間，縣府經建設處今年11月提報災害復建工程，獲得核定補助383萬元修繕，改善項目有瀝青混凝土底層、壓克力球場地坪、照明設施、座椅、籃球架、籃球板、籃球框、電路開關箱。

縣府建設處進一步說明，球場鋪面基礎將改用瀝青混凝土當底層，面層預計採用壓克力地坪，增加鋪面彈性及減緩裂縫產生；照明設施增設投光燈，改善原球場夜間照明亮度不足及照明方向不均勻等問題；升級球場設備，更新新式籃球架及壓克力籃板；改善座椅型式，適合運動中間的休息。