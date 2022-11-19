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2022年同星協力轉動愛單車環島　永福星星幫歡迎！

▲2022年「同星協力轉動愛」環島單車隊，17和18日行經台南，受到永福國小星星幫熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022年「同星協力轉動愛」環島單車隊，17和18日行經台南，受到永福國小星星幫熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年自閉症總會「同星協力轉動愛」環島單車隊，14日由北市出發，17、18日行經台南，台南市永福國小在單車環島第5日也邀請熱愛自行車運動朋友們，一同與自閉症小朋友以實際行動，實踐節能減碳的環保理念，同心協力為台灣轉動出環保和愛，星星兒騎士環島預計24日返回台北，共計11天完成單車環島壯舉。

▲2022年「同星協力轉動愛」環島單車隊，17和18日行經台南，受到永福國小星星幫熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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聯合國訂於每年12月3日訂為「國際身心障礙者日」，台南市永福國小每年都會配合國際身障日，在12月前後依課程計劃，辦理各項融入特殊教育與關懷身心障礙的教學活動，同時結合校慶暨社區運動會的系列活動，期望以更多資源協助身障學童在學校適應與友善社區的發展。

特別的是今年該教學活動首部曲為結合「社團法人中華民國自閉症總會」自行車環島及特教電影賞析與教育部特教數位課程平臺的教師研習活動系列活動，並與自閉總會合作，計畫以「同星協力轉動愛─多元參與共融共好」為主旨，透過多元的方式宣導自閉症者之相關概念與資訊，並落實身心障礙者權利公約（CRPD)）期望以正向之方式認識自閉症者，增加與自閉症者的良性互動經驗，共同建立友善融合的環境。

▲2022年「同星協力轉動愛」環島單車隊，17和18日行經台南，受到永福國小星星幫熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年第5屆自閉症總會「同星協力轉動愛」環島單車隊，11月14日由北市出發前往南部，於17和18日行經台南，永福國小一大早就有小朋友於下課時間一直問老師，什麼時候環島車隊會來？也有小朋友自動練習歡迎的口號「小星星亮晶晶，勇敢星兒你真行，勇闖台灣賞美景，永福師生齊歡迎！」，還有小朋友在下課時到前庭尋找車隊到訪了沒…。

因為總會環島的小騎士們於去年也曾到訪永福，小朋友們十分感佩，形成極大迴響！車隊今年再次到訪，發現永福校舍校園和去年不一樣了! 有了全新校舍和操場，還有全台唯一就在學校內的清代古蹟城牆！環島勇士在現場時受到全體親師生的熱烈歡迎，永福國小自閉症巡迴班也召集前四屆參與的星星兒家庭親子檔，在府城這一段路上陪伴同行。

值得一提的是永福教師會也發起「一日零錢捐」和環島物資募集活動，並於課程中宣導自閉症總會電子發票愛心碼「1577」，並且在校慶活動期間協助總會「星兒工坊」義賣與「自閉與自在：天才鋼琴家李尚軒成長之路」的新書推廣！總會陳惠玲理事長表示，「永福星星幫環島單車加油站」真的是全台星星兒的好朋友！

自閉症總會表示，「同星協力轉動愛」自行車環島活動，今年共有6組自閉症者家庭及教練、總會工作人員一起踏上旅程，在長達近1000公里的旅途中，最需要具備的就是耐力、毅力及體力，也很特別需要挫折忍受力與情緒管控的能力！過程中不但考驗孩子體力，也在考驗家長耐力，讓家長能看見並肯定孩子的成長。總會希望辦理此活動能鼓勵自閉症家庭參與戶外活動，增加星兒們的社會參與，也期望讓自閉症者的能力被社會大眾看見。

▲2022年「同星協力轉動愛」環島單車隊，17和18日行經台南，受到永福國小星星幫熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府教育局特幼科許婉馨科長表示，一向熱心公益，助學不斷的永福國小是全台唯一一所接待自閉總會單車環島與提供募集物資的學校，多年來協助星星兒單車環島的活動也是台南市特教範例。永華區特教中心吳忠政主任於歡迎會時致詞時也說，未來也期待能整合相關社會資源，給予特殊學生及家庭支持服務。面對總共要11天的單車環島旅程，永福楊淑晏校長也說，期待能透過協助自閉總會單車環島的活動，讓永福全體親師生和社會大眾都能看見特殊孩子心中不一樣的純真美，也會持續支持身心障礙兒童發展各種潛在能力。

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