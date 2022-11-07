襲胸13女！色男偷YouBike隨機犯案　囂張嗆：我是故意的

▲熊姓男子騎偷來的YouBike腳踏車，在北市街頭隨機性騷擾女性路人。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市熊姓男子9月間，在不到10天之內，騎腳踏車在巷弄隨機對女性路人襲胸摸臀，警方獲報後，根據監視器畫面等事證，循線將熊男拘提到案，熊對犯行坦承不諱，還囂張地表示「我是故意的！」台北地檢署檢察官調查後，先將他涉嫌對13女伸出鹹豬手的部分，依《性騷擾防治法》提起公訴，並持續清查其他多名被害人身分，台北地院日前以有再犯之虞裁定繼續羈押。

34歲熊男9月13日被北市松山警分局查獲涉嫌竊取YouBike微笑單車，警方發現熊男騎著贓車，在路上隨機靠近女性路人，出手襲胸或摸臀，經會同北市婦幼警察隊共同擴大清查，赫然發現熊男從9月7日到13日，犯下16件對婦女襲胸摸臀性騷擾事件，地點遍及松山、大同、中山、大安、信義、南港、士林等7個行政區。

警方報警報請北檢檢察官指揮偵辦，緊急拘提熊男到案，熊男到案承認犯行，還說自己是故意的，檢察官向法院聲請預防性羈押獲准後，根據警方蒐證的道路監視器畫面等證據，先將他涉嫌對13名女性性騷擾部分提起公訴，同時正清查找出其他受害人出面指認提告。