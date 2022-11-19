連6年堅持初心！仁寶電腦揪伴單車公益行　送愛助花蓮特況家庭

▲▼仁寶電腦再度率領事業群夥伴騎乘單車送愛到花蓮，展望會東區辦事處蕭文榮處長（左二）致贈感謝狀。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

自2020年起席捲全球的COVID-19疫情，對百工百業衝擊甚鉅；東部地區有許多台灣世界展望會所服務的的弱勢家庭，在這波疫情當中，家庭生活景況更顯雪上加霜與困頓，面對突如其來的疫情，展望會依舊堅守對弱勢家庭的照顧，持續提供生活援助金以及社工同仁定期訪視案家，陪伴與輔導孩子們於此艱難的時刻，依然能夠穩定學習，減輕家長心中的擔憂，待艱難過去，重迎盼望。





然而，國內兒童服務工作的深耕，亦仰賴社會大眾對於台灣世界展望會長期的信任；誠如仁寶電腦SDBG採購中心資深副總徐文達先生，已連續第六年投入對東部地區特況家庭的實質關心，更於疫情趨緩的今年，再度率領事業群夥伴騎乘單車送愛到花蓮。

這份連年的關心，感染了同為仁寶電腦的翁宗斌總經理與彭聖華執行副總，以及駿熠電子的衛純菁董事長，一起參與此次的捐款活動，讓同為科技人的大家，用熱情而溫暖的心，關心東部偏鄉特況家庭孩子們的需要，一行浩浩蕩蕩的車隊身影，奔馳在秋季的東部土地上，科技人用自己充滿動力的愛，支持展望會，更支撐孩子們的夢想！

▲仁寶電腦單車公益行送愛花蓮聽取展望會簡報。



台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示，非常感謝仁寶電腦長期對東部地區弱勢孩子們的關心，信任展望會有能力服務在地特況家庭的需要，透過徐副總與同仁們每年以單車公益旅行的方式關懷花蓮地區特況家庭，讓展望會相信在服務的路上，總有堅實的夥伴相挺，讓展望會國內兒童服務工作繼續深耕不懈。

蕭文榮處長感謝每一位有愛的你我與社會大眾，用實際的行動，幫助弱勢學子平安健康長大、安心求學，勇敢朝自己的夢想前行，邀請您用愛撐起每一個弱勢孩子的堅強韌力，使孩子們相信，有您的支持，夢想~指日可待！愛心專線：03-8236868。