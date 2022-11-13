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永福首辦特教家庭親子美學教室！　手作擬真多肉盆栽展創意

▲台南市永福國小，以很夯的「手作多肉盆栽」為主題，邀請特教親子和手足一同來參與這場綠能療癒的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永福國小，以很夯的「手作多肉盆栽」為主題，邀請特教親子和手足一同來參與這場綠能療癒的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小連續多年舉辦全市性的特教親子成長活動，2022年特以很夯的「手作多肉盆栽」為主題，邀請特教親子和手足一同來參與這場綠能療癒的活動。

▲台南市永福國小，以很夯的「手作多肉盆栽」為主題，邀請特教親子和手足一同來參與這場綠能療癒的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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活動計有30多組家庭近百人參與，其中特別的是，也有好幾組家庭是由阿公阿嬤一同參加！同時為達到校園共融與社區社會共融的最終目標，也商請永福與國立台南二中和港明高中、文元國小與成功國小的大小志工前來協助特殊兒家庭成員一同學習，一同綠能療癒！

教育局特幼科許婉馨科長表示，為了實現融合教育的理念，每年都會以家庭共融為主題，請各級學校設計主題活動協助特教兒在家庭中的成長，而本場次特教家庭成長營活動也是本市特教範例，希望以校園力量多方協助特教親子一同成長，增進親子間的互動，同時也提供特教家庭之間交流機會，透過活動聯繫互助情感！

▲台南市永福國小，以很夯的「手作多肉盆栽」為主題，邀請特教親子和手足一同來參與這場綠能療癒的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓活動能順利進行，永福也特別找來台南大學與長榮大學推廣教育兒童捏塑講師葉淑鳳老師，在特教家庭成長營前先集訓學習。活動中講師一一講解有關仿真多肉植物盆栽的做法，例如如何做葉片和兔耳，如何為黏土調色，如何剪固定用的鐵絲，會場中只見特教兒家長和手足一起專注學習，先將黏土先搓成圓形， 再搓水滴形，最後再捏塑成紡錘形，特教兒還要學習用手稍壓再抹邊 ，用牙籤在兩側挑鋸齒狀，最後還要架上鐵絲，組裝成枝，用彈性膠修飾枝幹…，最後為了呈現仿真感。

永福還特別準備了高單價以公克為計量單位的「植物絨毛」，先在葉面上均勻刷上植毛膠，再篩上植物絨毛與植盆 ，老師們還提醒學員們：記得不用澆水，可以永久保存！會場中，很特別的是，平常很活潑的特教兒，好像也感受到綠能療癒的力量，家庭中的每個孩子在志工和家長與老師們的帶領下都聚精會神的一同捏塑，一同創造專屬自己的仿真多肉盆栽！！

▲台南市永福國小，以很夯的「手作多肉盆栽」為主題，邀請特教親子和手足一同來參與這場綠能療癒的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

老師們也說會先讓孩子們觀察許多不同品種多肉植物的特色，再來設定以療癒小物的性質去創作，用素色輕黏土捏製，做出手感和仿真度超高的「黏土多肉植物」，最後再搭配裝飾材料組成可愛的盆栽，這樣的仿真多肉其實不需費心花時間照顧，放在任何角落都能感受到綠意，讓可愛的多肉植物暖心陪伴特教兒家庭的每一天。

協助帶領本活動的永福國小的特教老師周育偉則特別指出，會場中有俗稱星星兒的自閉症患者，他們雖然不易與人際互動，但透過家庭共融活動的延續性設計，讓不會說話的仿真多肉植物和星星兒與家庭成員做生命的互動，進而希望能促進星星兒們走出封閉自我，這就是這次美學治療課的目的，基本能力提昇了，也促進了人際關係的發展！

▲台南市永福國小，以很夯的「手作多肉盆栽」為主題，邀請特教親子和手足一同來參與這場綠能療癒的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長期以行動力支持特教發展的永福國小楊淑晏校長也說，很開心看到許多特殊生的老師、同學和家長與志工帶著特教孩子勇敢融入人群並且一起陪伴孩子、鼓勵孩子，相信這次的親子一起手作多肉盆栽，一定帶給他們難忘的經驗！

▲台南市永福國小，以很夯的「手作多肉盆栽」為主題，邀請特教親子和手足一同來參與這場綠能療癒的活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

就讀永福的小紋（化名）媽媽也說，特教孩子們的學習歷程不同於一般人， 希望能有更多機會培養特教生的美學力，而多肉盆栽的學習就是很棒的特教親子共融的美學教室！特教中心吳忠政主任也說，未來也期待能整合相關社會資源,給予特殊學生及家庭手足支持服務。

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