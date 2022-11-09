整團416歲！台中6熱血阿嬤買菜車環半島　「外套背後有故事」

記者許權毅／台中報導

超熱血阿嬤！台中霧峰莊姓阿嬤跟5名朋友已經進入退休生活，在網路上看到許多年輕人騎車環島，萌生挑戰意願，便開始規劃訓練，整團年紀從66歲到74歲都有，總計416歲的「陽光阿嬤環島團」6日從霧峰騎著買菜車出發，預計環半島到台東後折返。其中莊姓阿嬤說，外套背後的圖是自己設計過的，象徵實現了夢想。

▲台中有6名熱血阿嬤，騎車一圓環島夢想，6日從台中霧峰出發，預計進行7天6夜的挑戰，身上還穿著自製外套。（圖／莊姓阿嬤提供，點圖可放大）



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莊姓阿嬤說，這趟旅行7天6夜，一路從台中往南到台南高雄，再視情況走南橫前往台東。為了這趟旅行，一行人還特地集訓，先試騎到東勢林場、日月潭以及谷關等地，培養騎車默契，看看要等誰，或是騎車時有哪些狀況會發生。

▲6人要出發前，還先在台中、南投「試騎」，除了培養默契，也是摸索可能會發生的狀況。（圖／莊姓阿嬤提供）



一行人騎著買菜車，車速維持在40到50之間，行李牢牢固定住避免掉落，身上還穿著特製的「紅色環島外套」，上面有著台灣圖樣跟「陽光阿嬤、走跳台灣」的字句。莊阿嬤說，是特別設計印在毛巾上，做為夢想實現的象徵。

▲▼阿嬤們穿著紅色外套，背後有著「陽光阿嬤、走跳台灣」的字樣，勉勵自己。（圖／莊姓阿嬤提供）



莊阿嬤感嘆地說，「年輕時沒機會這樣玩，現在退休了好好享受生活，趁著還能動趕緊嘗試，而且人生70才開始，我們正在享受青春！」她們將照片發上網路後，近萬人替她們加油打氣，甚至路上也有人幫她們拍照，都讓她們感到很窩心。

▲阿嬤們說，這次順利挑戰完後，就會再規劃「環整島」。（圖／莊姓阿嬤提供）



許多網友留言說「妳們很棒，一路平安」、「活力阿嬤們，不管幾歲都像是18歲的少女」、「各位大姊們！騎車要小心謹慎喔！祝福妳們一路平安快樂！真的很厲害」。