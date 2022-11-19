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「勝利之握」馬英九三度輔選謝國樑　無黨籍親民黨議員相挺

▲馬英九三度輔選謝國樑市場掃街 無黨、親民黨議員陪同團結一心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼謝國樑主動和馬英九握手，象徵著邁向勝利的「勝利之握」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

選戰進入最後階段，國民黨基隆市長候選人謝國樑今（19日）第三度與前總統馬英九合體，謝國樑並主動和馬英九握手，象徵著邁向勝利的「勝利之握」，並與七堵區跨黨派議員攜手，1126團結一心，翻轉基隆！熱情的民眾爭相要和馬前總統握手，更表達這就是「幸運之握」。

謝國樑表示，今天與七堵區三位議員們合體，也是代表這次基隆跨黨派的大團結，包含國民黨基隆市議會議長蔡旺璉、親民黨籍七堵區市議員楊秀玉，以及無黨籍的七堵區市議員張耿輝，都親自到場力挺，並且陪同自己及馬前總統到七堵南興市場掃街拜票，現場民眾除了紛紛熱情要與馬前總統及候選人們合照之外，也都爭相要和馬英九握手。

▲馬英九三度輔選謝國樑市場掃街 無黨、親民黨議員陪同團結一心。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑說，選戰剩下最後一個禮拜的時間，馬前總統的高人氣，讓所有支持民眾感到振奮，所以自己特別要與馬英九握手，握手之後感覺「勝利在望」，這個「勝利之握」也象徵著1126一定可以翻轉基隆。

謝國樑強調，未來擔任市長後，一定會與跨黨派的議員們攜手合作，一起讓基隆變得更好！屆時也非常樂意與不同黨籍的立委配合，共同打造基隆成為亞洲最有愛城市。

▲馬英九三度輔選謝國樑市場掃街 無黨、親民黨議員陪同團結一心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲馬英九三度輔選謝國樑市場掃街 無黨、親民黨議員陪同團結一心。（圖／記者郭世賢翻攝）

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