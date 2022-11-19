遭指與角頭吃飯！陳時中批「造謠」　蔣萬安嗆：綠黑一家親

▲蔣萬安。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨議員徐巧芯爆料，民進黨台北市長候選人陳時中與涉及多起槍擊、詐騙案的威震集團董事長吳明達同桌吃飯，指民進黨掛勾黑金勢力。陳團隊反嗆國民黨「每日一造謠」。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，民進黨不只是綠共一家親而且是綠黑一家親，民眾關心的治安問題、黑金掛鉤，民進黨始終無力反駁，黑金掛鉤的民進黨，有辦法帶給人民安居樂業嗎？

徐巧芯近期狂追民進黨和幫派的關聯。她昨在臉書貼文質疑，吳明達至少涉嫌四起槍擊案，曾與桃園市長鄭文燦、陳時中同桌吃飯。陳時中競辦則回應，蔣萬安及團隊幾乎是每日一造謠，陳時中受邀出席「澎湖海文教醫學慈善基金會」慈善春酒晚宴，並不認識吳明達，在現場致詞致意、合照後即離開，批徐再次惡意抹黑、烏龍爆料。

蔣萬安今（19）日受訪時表示，民進黨到選舉就打抗中保台，面對「中國鵬、中國中」始終不敢面對，民進黨一路走來始終雙重標準，綠能你不能的態度，不只是綠共一家親而且是綠黑一家親，民眾關心的治安問題、黑金掛鉤，民進黨始終無力反駁，黑金掛鉤的民進黨，有辦法帶給人民安居樂業嗎？

至於，陳時中酸蔣萬安很怕無黨籍候選人黃珊珊，被嗆2次都不敢回應。蔣萬安則說，陳時中才是最逃避外界質疑的人，之前針對他的防疫6個問題，到現在不敢正面回應，他拍免治馬桶廣告，被網友二創嘲諷，一方面說尊重創意，又提告網友 ，另一方面大搞疫苗黑箱被外界罵，轉過來問「為什麼不去罵別人？」現在被黑道側翼牽扯，也不敢提告自清，這就是陳時中。

