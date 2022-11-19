　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

因應防疫定點飲食！東大門星空夜市、星空共食年底亮相

▲花蓮為因應防疫意識提升及消費型態改變，將於東大門夜市打造全新星空共食區，吸引消費者定點飲食，達到防疫效果。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮為因應防疫意識提升及消費型態改變，將於東大門夜市打造全新星空共食區，吸引消費者定點飲食，達到防疫效果。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府去年向經濟部爭取獲得2500萬元經費，打造東大門星空夜市及星空共食區，目前全力趕工中，預計年底亮相，園區有多處新亮點等待大家發現，歡迎鄉親朋友來花蓮享受慢活旅程，以及夜市走逛新體驗。

觀光處張志翔處長表示，去年競爭型計畫提報的星空夜市計畫，獲經濟部中部辦公室肯定，是六都外唯一獲得補助的計畫，希望透過硬體設施的改造，來牽動市集的軟實力，並連結本縣所推動的「慢．精品 花蓮」精神及天文賞星旅遊，串聯周邊景點及商圈，進行相互導客，創造共榮效果！工程在今年10月已陸續動工，星空共食區的雛形也已經呈現，預計在年底時就能讓大家看到期待許久的星空夜市及星空共食區。目前夜市部分區域仍在施工中。

「星空夜市與星空共食」因應民眾防疫意識提升及消費型態改變，打造全新星空共食區，提供遊客舒適且衛生的優質飲食空間，吸引消費者定點飲食，以達防疫效果；另外，在全區的環境營造上，強化各區特色、全區指標系統，更新園區設施，並配合新型態消費模式設置直播室，提供攤商線上直播推銷產品的設備及空間，以強化夜市整體走逛體驗及服務，吸引商機、創造經濟量能，讓來到東大門夜市的遊客對花蓮、對夜市留下深刻印象。

日前東大門夜市榮獲經濟部認證升級為四星級優良市集，更有180攤共取得460顆星級的樂活名攤認證佳績，夜市內共融公園也在10月底正式啟用了，而星空夜市工程也預計於今年底完工，屆時宜花東最高星級的花蓮東大門夜市將成為東台灣觀光亮點，以嶄新的面貌迎接大家。

►「舒酸定專業抗敏護齦牙膏100gX8入＋贈TESCOM吹風機」超優惠價！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
LIVE／大貓熊團團病逝　動物園最新說明
團團病逝「衝微博熱搜第一」！陸網哀悼：寶貝一路走好
病程急轉彎！「團團」癲癇後曾好轉　不到3個月惡化
淚背原罪36年！　許維恩「為她打破禁忌」
團團當初造熊「顧吃美食＋發呆」　發情圓圓超火大
快訊／3歲女童染疫164天「爆4症狀」　住院治療中
永和炸物店「招牌拆了」！　唐寶寶事件老闆近況曝
快訊／「向團團珍重再見！」　柯文哲發聲了
才慶祝18歲生日！　「團團」最後吃蛋糕萌樣曝光
快訊／今增59死！　本土+16514

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆+213！專責病房空床率66.7%　林右昌籲完整接種疫苗

「挺１８！青年挺青年」造勢晚會　賴惠員現身力挺王宣貿

盼合作星宇航空！戴光宗激推「極光哈密瓜」：讓太保農產飛向世界

因應防疫定點飲食！東大門星空夜市、星空共食年底亮相

花蓮吉安幸福巴士啟程！彈性預約接駁　試營運期間收費1元

連江縣長候選人政見發表會　李問、王忠銘、曹爾元同台交鋒

實踐管理學理論　王正坤醫師當選台南地區傑出CEO

沙崙綠能科學城發展看俏　台南三井OUTLET加碼投資

員林市選戰激烈！偷拆藍營看板　綠營青年軍團長當場被逮　

台86線擦撞自燃男子受困車內　白河警即刻救人脫困

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

《想見你》超前導預告

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

林青霞清唱+京劇隨CUE隨來　不復出惹...黃子佼拱「來唱跨年XD」

基隆+213！專責病房空床率66.7%　林右昌籲完整接種疫苗

「挺１８！青年挺青年」造勢晚會　賴惠員現身力挺王宣貿

盼合作星宇航空！戴光宗激推「極光哈密瓜」：讓太保農產飛向世界

因應防疫定點飲食！東大門星空夜市、星空共食年底亮相

花蓮吉安幸福巴士啟程！彈性預約接駁　試營運期間收費1元

連江縣長候選人政見發表會　李問、王忠銘、曹爾元同台交鋒

實踐管理學理論　王正坤醫師當選台南地區傑出CEO

沙崙綠能科學城發展看俏　台南三井OUTLET加碼投資

員林市選戰激烈！偷拆藍營看板　綠營青年軍團長當場被逮　

台86線擦撞自燃男子受困車內　白河警即刻救人脫困

BA.5疫苗開打「首日6677人接種」　打BA.1仍較多！莊人祥曝原因

乳香蛋汁嘴內交融！台南罪惡蔥油餅夾「雞排流心蛋起司沙拉」

再嗆側翼網軍！王世堅：出來面對、不然閃一邊去當太監

39歲「雷神」克里斯漢斯沃宣布暫時息影！　認：罹阿茲海默高度風險

韓國足球隊被看衰！美媒記者坦承：南韓世足賽「很難踢進」16強

視線死角衝出BMW！男闖紅燈擊落女騎士　目擊者怒指：再衝啊

18歲公民權被指打假球　蔣萬安表態「支持」：我的立場堅定

15000人迎魔獸首秀　林秉聖嗆聲：讓漢堡館變我主場

團團病逝「衝微博熱搜第一」！陸網湧入哀悼：寶貝一路走好

北市社宅再+1！超大公園「走路就到」　112戶預計2027年完工

開心抱毛孩...下秒大便在身上　潔癖阿公崩潰吶喊：那A安捏!!!

地方熱門新聞

高雄最扯「水溝蓋機車道」消失了

偷拆藍營看板　綠營青年軍團長被逮　

炎亞綸、魏如萱、艾怡良、EPEX報到迎新

台86線擦撞自燃男子受困車內警救人

高雄前金6公尺天坑　水管破裂積水

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

戴光宗力薦星宇航空極光哈密瓜

彰化女過馬路　遭BMW休旅撞進加護病房　　

台南三井OUTLET加碼投資

黃麗如獲第11屆女性創業菁英獎

防疫定點飲食　東大門星空夜市共食區年底亮相

輕障男選里長：看不慣有人比我智障

高雄工地開挖釀天坑　工務局開罰

雲林臺西警查賄頻傳佳績　警友慰問打氣鼓勵

更多熱門

相關新聞

「現做紅豆餅」他逛超商嚇歪　店員崩潰吐心聲

「現做紅豆餅」他逛超商嚇歪　店員崩潰吐心聲

店員技能再升級！一名網友表示，在超商看到有賣車輪餅，感到驚奇不已，「以為是地瓜，仔細一看被嚇到！」文章曝光後，一票網友也敲碗各式街邊美食進駐，「期待現炸排骨酥」、「改天就有蚵仔煎了」、「期待烤魷魚」。還有店員哀怨抱怨，「快被這個車輪餅搞死」、「個人覺得炸雞排已經在路上了 ！」

藏身建築工地　移民署突襲查獲30名落跑移工

藏身建築工地　移民署突襲查獲30名落跑移工

過敏人注意！營養師教你「飲食6招」

過敏人注意！營養師教你「飲食6招」

「5+n」新制上路　21日起確診無法投票

「5+n」新制上路　21日起確診無法投票

掌控血糖利器　CGM連續血糖監測勿入飲食誤區

掌控血糖利器　CGM連續血糖監測勿入飲食誤區

關鍵字：

防疫定點飲食東大門星空夜市共食亮相

讀者迴響

熱門新聞

單親爸心臟病逝　2歲兒伴屍活活餓死

團團再次麻醉！醫療團隊沉痛放手

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

她援交遭粗暴動作弄痛　「錢不要了」求停手

夏宇童突驚喜PO一家3口照！「孩子爸不是孫協志」

男友才逃亡「錢帥君驚傳離奇消失」！

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

「洗衣界愛馬仕」微生物超標呼籲消費者停用

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

謝忻宜蘭露營緊靠《全明星3》男星全被拍！

女友當街踹男友下體！過來人超認同

男為母豬接生　結果自己死了

天王帶妻女遭偷拍「伸手警告爆衝突」！

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面