因應防疫定點飲食！東大門星空夜市、星空共食年底亮相

▲花蓮為因應防疫意識提升及消費型態改變，將於東大門夜市打造全新星空共食區，吸引消費者定點飲食，達到防疫效果。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府去年向經濟部爭取獲得2500萬元經費，打造東大門星空夜市及星空共食區，目前全力趕工中，預計年底亮相，園區有多處新亮點等待大家發現，歡迎鄉親朋友來花蓮享受慢活旅程，以及夜市走逛新體驗。



觀光處張志翔處長表示，去年競爭型計畫提報的星空夜市計畫，獲經濟部中部辦公室肯定，是六都外唯一獲得補助的計畫，希望透過硬體設施的改造，來牽動市集的軟實力，並連結本縣所推動的「慢．精品 花蓮」精神及天文賞星旅遊，串聯周邊景點及商圈，進行相互導客，創造共榮效果！工程在今年10月已陸續動工，星空共食區的雛形也已經呈現，預計在年底時就能讓大家看到期待許久的星空夜市及星空共食區。目前夜市部分區域仍在施工中。



「星空夜市與星空共食」因應民眾防疫意識提升及消費型態改變，打造全新星空共食區，提供遊客舒適且衛生的優質飲食空間，吸引消費者定點飲食，以達防疫效果；另外，在全區的環境營造上，強化各區特色、全區指標系統，更新園區設施，並配合新型態消費模式設置直播室，提供攤商線上直播推銷產品的設備及空間，以強化夜市整體走逛體驗及服務，吸引商機、創造經濟量能，讓來到東大門夜市的遊客對花蓮、對夜市留下深刻印象。



日前東大門夜市榮獲經濟部認證升級為四星級優良市集，更有180攤共取得460顆星級的樂活名攤認證佳績，夜市內共融公園也在10月底正式啟用了，而星空夜市工程也預計於今年底完工，屆時宜花東最高星級的花蓮東大門夜市將成為東台灣觀光亮點，以嶄新的面貌迎接大家。