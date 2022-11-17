「5+n」新制上路！　11月21日起通報確診者將無法投票

▲「5+n」新制上路，若在21日才通報確診的民眾，依現行法規將無法出門投票。（圖／資料照／記者蔡紹堅攝）

記者江采蓁／綜合報導

台灣疫情趨緩，各項防疫規定逐漸鬆綁，14日起上路的「5+n」新制，也就是隔離5天期滿後，只要快篩陰性即可解隔採自主健康管理，而今年九合一大選即將在26日舉行，中選會已宣布確診者無法投票，所以如果在21日當天通報確診的民眾，依據現行法規，將無法出門投票。

疫情指揮中心已宣布，14日起確診者隔離期縮短成「5+n」，即隔離前5天不能外出，隔離期滿後不管快篩結果呈陰性或陽性，皆可出門，差別在於是否要進行「自主健康管理」。

而在自主健康管理期間，只要有1天快篩陰性，就能解除自主管理狀態，且「n」這數字以7天為限，也就是7天後即可自動解除自主健康管理狀態，但指揮中心也強調，於自主健康管理期間，須注意避免出入容易近距離接觸不定對象之場所，禁止聚餐，需要探病、陪病的話，要遵守醫療措施。

九合一選舉將在26日登場，依照現行防疫規定，把選舉日往前推算5天，即為21日起通報確診的民眾，將無法出門投票。雖「確診者無法投票」一事引起正反論戰，但中選會及指揮中心日前已拍板，因確診隔離者無法參與九合一投票，指揮中心指揮官王必勝也表示，衛生單位都有確診者名單，確診者若違規出門可開罰，若有接獲檢舉人舉報屬實，也會開罰。