台灣10人有1人患糖尿病！CGM連續血糖監測　助病友掌控飲食

▲新陳代謝科主治醫師李哲全說明裝設CGM用途，就是找出血糖波動的原因。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院糖尿病共同照護團隊為配合世界糖尿病日，日前舉辦糖尿病友會，分享近來運用連續性血糖監測（CGM）幫助病友從飲食控制血糖的經驗，並帶入中醫及正確飲食養生觀，希望透過中西醫合療讓病友在日常生活中找到控制血糖好方法，與疾病和平共處。

當天一早糖尿病病友及家屬來到花蓮慈院由糖尿病共同照護團隊幫病友測量血壓、血糖、腰圍，並由新陳代謝科主治醫師李哲全、中醫部楊成湛醫師、營養師陳亦桓等人，針對病友在生活中常見的問題逐一解答，主要內容是第二型糖尿病的治療與預防，以及避免併發症等。

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糖尿病是台灣十大死因第五名，根據國家衛生研究院統計的「2019台灣糖尿病年鑑」，糖尿病盛行率已經超過11％，患者人數超過230萬人，平均每十人當中就有一人是糖尿病病友，花蓮慈院糖尿病共同照護團隊是結合新陳代謝暨內分泌科、心臟內科、神經內科、腎臟內科、家醫科、糖尿病推廣保健中心、營養科與社工等專業照護病人，並提出血糖控制計畫、飲食指導及結合病友力量的互助支持與溝通，進而好好控制血糖才能與疾病和平共處。

▲中醫部楊成湛醫師說明，中醫在糖尿病目前扮演輔助角色。

李哲全醫師表示，糖尿病病友普遍有打胰島素麻煩、且會導致洗腎、發胖、上癮等迷思，甚至認為坊間的「保健食品」可以取代藥物控制血糖，「說服使用胰島素的過程猶如革命」這時家庭支持就很重要，糖友與家人可以一同選擇合適的治療方式及促進健康的生活型態，才能穩定有效控制血糖。此外，李哲全醫師表示，病人若血糖控制不佳，可能會導致中風、失明、心肌梗塞、神經病變，自己辛苦、家人更辛苦。

許多糖尿病患者平時不量血糖、也未控制飲食，等到發生併發症，才知道血糖沒控制的嚴重性，糖尿病照護團隊為幫助病人，於2020年導入7天連續性血糖監測（CGM），幫助糖化血色素控制不理想、在8.5以上的病友，李哲全醫師指出，經由每五分鐘測得的血糖變化，了解那些食物是地雷勿踩，包括睡眠、工作對他們的影響，揪出影響血糖波動關鍵，再由護理師、營養師、藥劑師適時得提供調整飲食及生活型態等衛教建議，讓病人了解如何睡得好、吃得好吃得健康；醫師也可更精準的開立藥物。

▲營養師陳亦桓說明糖尿病人飲食注意事項，要吃對食物。

在今年8月底裝設CGM的病友小孟說，她的糖化血色素至10月初，已從9降到7；經由連續七天血糖監測，讓她驚覺原本以為不會導致高血糖的食物，結果相反，原來低熱量的食物並非低醣，裝機後可以隨時看到血糖變化才了解對食物認知上的誤差，經由營養師衛教才逐漸改變錯誤飲食。她的心得是一週的控糖很容易，但要配合持續運動與飲食控制真的需要很大的毅力。

花蓮慈院營養師陳亦桓以「健康飲食，做出正確選擇」為題指出，糖尿病飲食強調主食要吃原型食物，如糙米、紫米、燕麥、黎麥，另外，可吃新鮮蔬菜、水果，少吃加工程度高的食品，烹調方式也以川燙、清蒸為主，並減少油炸食物攝取。

