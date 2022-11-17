　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣10人有1人患糖尿病！CGM連續血糖監測　助病友掌控飲食

▲▼新陳代謝科主治醫師李哲全說明裝設CGM用途，就是找出血糖波動的原因。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲新陳代謝科主治醫師李哲全說明裝設CGM用途，就是找出血糖波動的原因。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院糖尿病共同照護團隊為配合世界糖尿病日，日前舉辦糖尿病友會，分享近來運用連續性血糖監測（CGM）幫助病友從飲食控制血糖的經驗，並帶入中醫及正確飲食養生觀，希望透過中西醫合療讓病友在日常生活中找到控制血糖好方法，與疾病和平共處。

當天一早糖尿病病友及家屬來到花蓮慈院由糖尿病共同照護團隊幫病友測量血壓、血糖、腰圍，並由新陳代謝科主治醫師李哲全、中醫部楊成湛醫師、營養師陳亦桓等人，針對病友在生活中常見的問題逐一解答，主要內容是第二型糖尿病的治療與預防，以及避免併發症等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

糖尿病是台灣十大死因第五名，根據國家衛生研究院統計的「2019台灣糖尿病年鑑」，糖尿病盛行率已經超過11％，患者人數超過230萬人，平均每十人當中就有一人是糖尿病病友，花蓮慈院糖尿病共同照護團隊是結合新陳代謝暨內分泌科、心臟內科、神經內科、腎臟內科、家醫科、糖尿病推廣保健中心、營養科與社工等專業照護病人，並提出血糖控制計畫、飲食指導及結合病友力量的互助支持與溝通，進而好好控制血糖才能與疾病和平共處。

▲▼新陳代謝科主治醫師李哲全說明裝設CGM用途，就是找出血糖波動的原因。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲中醫部楊成湛醫師說明，中醫在糖尿病目前扮演輔助角色。

李哲全醫師表示，糖尿病病友普遍有打胰島素麻煩、且會導致洗腎、發胖、上癮等迷思，甚至認為坊間的「保健食品」可以取代藥物控制血糖，「說服使用胰島素的過程猶如革命」這時家庭支持就很重要，糖友與家人可以一同選擇合適的治療方式及促進健康的生活型態，才能穩定有效控制血糖。此外，李哲全醫師表示，病人若血糖控制不佳，可能會導致中風、失明、心肌梗塞、神經病變，自己辛苦、家人更辛苦。

許多糖尿病患者平時不量血糖、也未控制飲食，等到發生併發症，才知道血糖沒控制的嚴重性，糖尿病照護團隊為幫助病人，於2020年導入7天連續性血糖監測（CGM），幫助糖化血色素控制不理想、在8.5以上的病友，李哲全醫師指出，經由每五分鐘測得的血糖變化，了解那些食物是地雷勿踩，包括睡眠、工作對他們的影響，揪出影響血糖波動關鍵，再由護理師、營養師、藥劑師適時得提供調整飲食及生活型態等衛教建議，讓病人了解如何睡得好、吃得好吃得健康；醫師也可更精準的開立藥物。

▲▼新陳代謝科主治醫師李哲全說明裝設CGM用途，就是找出血糖波動的原因。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲營養師陳亦桓說明糖尿病人飲食注意事項，要吃對食物。

在今年8月底裝設CGM的病友小孟說，她的糖化血色素至10月初，已從9降到7；經由連續七天血糖監測，讓她驚覺原本以為不會導致高血糖的食物，結果相反，原來低熱量的食物並非低醣，裝機後可以隨時看到血糖變化才了解對食物認知上的誤差，經由營養師衛教才逐漸改變錯誤飲食。她的心得是一週的控糖很容易，但要配合持續運動與飲食控制真的需要很大的毅力。

花蓮慈院營養師陳亦桓以「健康飲食，做出正確選擇」為題指出，糖尿病飲食強調主食要吃原型食物，如糙米、紫米、燕麥、黎麥，另外，可吃新鮮蔬菜、水果，少吃加工程度高的食品，烹調方式也以川燙、清蒸為主，並減少油炸食物攝取。
 

►輕鬆趕走壁癌！「日本珪藻土壁癌防水噴霧」激殺4.5折

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／《全明星》壯壯沉默1天發聲！　「玉書怎可能傷害我們」
FTX破產「他慘賠近300萬」！　台灣投資人現身說法
快訊／被王世堅痛罵「回去當太監」　王浩宇回應了
23歲正妹「殯葬禮生」選里長！　陪公嬤跳Tiktok
快訊／高虹安和男友爆詐領助理費　北檢正式分「他字案」查貪汙
兒童界愛馬仕！他見一群小學生穿搭驚呆　家長曝：沒有就落伍了
日月光徵工程師「月薪32K」比超商低！　知情人曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

T1雲豹主場「票價漲3倍」100→300元！球迷喊還是便宜　只求1事

為美好生活努力　中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎

明配送首批40.7萬劑BA.5疫苗　莊人祥：很多人在等「打氣應不錯」

「4生肖」好運來了！11月下旬「愛情+財運」大爆發

全台周年慶壓軸！高雄百貨龍頭喊衝29.5億業績　買2千抽161萬Audi

台南奇美博物館「聖誕週末」　節目爆滿創史上新高

LINE Pay也能買台鐵車票！12月起行動支付再增9家　4站搶先試辦

台灣10人有1人患糖尿病！CGM連續血糖監測　助病友掌控飲食

華梵大學正妹新生負傷參賽　勇奪滑冰賽花式三級雙人組冠軍

台南男「10分鐘拆47面選舉旗」！不分藍綠看到就拔　風向超意外

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

動物園打烊機靈娃還想玩　假邀約員工下秒奔回去！

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

T1雲豹主場「票價漲3倍」100→300元！球迷喊還是便宜　只求1事

為美好生活努力　中華郵政奪「2022第15屆台灣企業永續獎」4大獎

明配送首批40.7萬劑BA.5疫苗　莊人祥：很多人在等「打氣應不錯」

「4生肖」好運來了！11月下旬「愛情+財運」大爆發

全台周年慶壓軸！高雄百貨龍頭喊衝29.5億業績　買2千抽161萬Audi

台南奇美博物館「聖誕週末」　節目爆滿創史上新高

LINE Pay也能買台鐵車票！12月起行動支付再增9家　4站搶先試辦

台灣10人有1人患糖尿病！CGM連續血糖監測　助病友掌控飲食

華梵大學正妹新生負傷參賽　勇奪滑冰賽花式三級雙人組冠軍

台南男「10分鐘拆47面選舉旗」！不分藍綠看到就拔　風向超意外

為台灣挺身而出　王宣貿騎電動機車隊掃街籲返鄉投票

貿協「GREENTOPIA永續會展城市」請來最帥農夫宥勝　談開露營車環島體驗

即使被刻意忽略仍堅定意志　蘇清泉談安泰醫院貢獻

《全明星》壯壯沉默1天編輯發文　「玉書怎可能傷害我們」

農婦注意！吳怡農催票片曝光　蔡英文讚：為國家安全努力

創意食品大比拚！　兩岸食品領域人才齊聚無錫產業高峰會

遭黃偉哲陣營質疑坐擁44筆不動產　謝龍介回應了！

中信盃黑豹旗／東山1比31慘遭羅東扣倒　曾琮萱感動選手未放棄

號稱全台最大間松本清　即將歇業3天後撤出一中商圈

正妹候選人看版遭男子當街親吻！　本人親回：投票完再帶回去收藏

騎重機帶女鵝汐止→池上　包成「愛玉子」保暖防雨

生活熱門新聞

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

2023年財運出爐！命理師：「5生肖」準備賺大錢

熟客送韓國糖果！屏東妹一吃秒遭口爆

下波變天時間點出爐　全台轉濕涼

正妹市議員拍寫真「襯衫炸出雪乳」　網：基隆版陳紫渝

「不熟友人包6000元」！過來人曝1關鍵：這是禮貌

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

明年補班日有6天！他嘆2月變隔周休二日

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

台灣哪裡最無聊？網點名「3縣市」

傳金控辦尾牙30人確診！不影響口罩令鬆綁

明起全台好天氣！周末降溫變天

魔獸爽嗑台灣火鍋！手抓海鮮一塞超震驚

更多熱門

相關新聞

日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」

日本專家推薦「8大瘦身減脂食材」

很多人都以為減肥一定要少吃多動，只好逼自己吃很少餓肚子，但其實只要吃對食物，不用刻意節食也能成功瘦身獲得好身材。日本健身教練就推薦8種有助瘦身減脂的食物，能促進代謝、脂肪燃燒，還能幫助消水腫、養顏美容，像是朴信惠、鄧紫棋等女星都曾靠這些食物成功瘦下來，美出新高度。

營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮

營養師傳授「好眠飲食」，讓你一覺到天亮

糖尿病引發全身病變　定期監測血糖不遺憾

糖尿病引發全身病變　定期監測血糖不遺憾

許瑋甯5招保養秘訣

許瑋甯5招保養秘訣

營養師曝「脂肪最怕」的4種食物

營養師曝「脂肪最怕」的4種食物

關鍵字：

糖尿病CGM連續血糖監測病友掌控飲食

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《全明星》爆霸凌「郭泓志林襄發聲了」

「國民姐夫」遭爆家暴8點檔女星妻！4線索揭正宮身分

陳文茜重病臥床吸氧「下肢血管破裂」！

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

美籍金髮女屍相驗結果曝　1關鍵排除他殺

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

486先生要開吉了「求償破百萬」　勸2類人快道歉

更多

最夯影音

更多
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者
導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面