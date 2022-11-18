躲工地打工！　移民署人員戴工地帽埋伏...查獲30名落跑移工

記者唐詠絮／彰化報導

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊連日來發動查察非法移工行動，分別於彰化縣5處鄉鎮，以突襲住處、工地、工廠及夜市方式，攔查非法工作者，共查獲25名非法工作外來人口及5名非法雇主，偵訊後將依違反就業服務法函送彰化縣政府裁罰。

▲彰化專勤隊查獲非法移工。（圖／彰化專勤隊提供，以下同）

彰化專勤隊自10月底起接獲民眾多次檢舉，指彰濱工業區建築工地有外來人口非法工作，為避免打草驚蛇，11月2日頭帶工地帽偽裝成施工人員，從旁觀察工地動態，掌握非法打工情況，並會同員林分局、芳苑分局及勞工處前往查處，現場巨大的風力發電機轟隆隆地運作，幹員們不畏強勁海風，以人海戰術包圍在場外來人口，非法移工驚慌失措無處躲藏，當場查獲5名外來人口。

彰化專勤隊也發現彰化市1處夜市，清潔工作採外包方式，承包商未經許可非法聘僱6名外籍移工違法擔任打工仔，專勤隊人員依規查處，將查處情形函送彰化縣政府裁罰。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，合法移工非法打工恐遭廢止聘僱許可並限令出國，不得再於境內工作。合法雇主知情卻未阻止移工打工，可裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

另依據就業服務法第57條第1項規定，民眾未經許可聘僱他人所申請聘僱之外國人工作，可裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，黃奕崗籲請民眾切勿心存僥倖、以身試法。