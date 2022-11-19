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「架上現做紅豆餅」他逛超商嚇歪　店員崩潰：感覺炸雞排在路上了

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲超商賣車輪餅。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／劉維榛報導

店員技能再升級！一名網友表示，在超商看到有賣車輪餅，感到驚奇不已，「以為是地瓜，仔細一看被嚇到！」文章曝光後，一票網友也敲碗各式街邊美食進駐，「期待現炸排骨酥」、「改天就有蚵仔煎了」、「期待烤魷魚」。還有店員哀怨抱怨，「快被這個車輪餅搞死」、「個人覺得炸雞排已經在路上了 ！」

一名網友在臉書《爆廢公社》驚呼，最近下班去萊爾富一趟，意外發現熟食專區出現新品，「以為是地瓜，仔細一看被嚇到...便利商店有賣車輪餅耶！」

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畫面可見，保溫區放著6顆厚實飽滿的車輪餅，有紅豆、奶油2種口味可選，單顆25元，目前優惠活動主打2顆39元。

底下網友紛紛笑虧，「將來會賣牛排，烤玉米，春捲，藥燉排骨或骰子牛肉嗎，如果有，以後我就不逛夜市了」、「再來就會賣現烤香腸和大腸包小腸了」、「我還有看過7-11賣QQ蛋」、「來一碗土虱！我喜歡吃中段，要整死店員嗎」、「感覺做完超商以後都可以去擺攤了」、「想看鐵板燒，或燒烤出現在便利商店」。

至於口感部分，評價兩極化「我覺得很硬耶，嘴巴要被刮受傷了，紅豆偏乾，奶油比較好吃一些」、「剛好夾到一軟一硬，軟的吃起來是還不錯啦，硬的就...」「內餡的紅豆不會太甜（微糖的程度），說不上綿密，不過料很充實；奶油口味，我同事吃起來覺得不錯，但是比紅豆甜，甜度大概是統一布丁的甜度」。

不過，論壇Dcard上有店員眼神死抱怨，「店員我本人...真的快被這個車輪餅搞死」、「現在居然還要讓我烤車輪餅...個人覺得炸雞排已經在路上了 」。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲店員超崩潰。（圖／翻攝Dcard）

此外，全家與7-11則推聯名美食，全家近日與人氣生吐司「嵜本 SAKImoto Bakery」合作，打造全新超狂「玉米濃湯霜淇淋」；還有夯番薯變身成限量「夯番薯杯杯」，把冷凍的香甜番薯加入後再擠上霜淇淋一起吃，更添綿密口感。

而7-11熱食自助區再攜手「新馬辣經典麻辣鍋」帶來全新「麻辣燙」熱食新選擇，主打麻、辣、鮮、香，湯底主要以大紅袍、朝天椒、青花椒等辛香料長時間熬製而成，首波於即日起在台北、台中部分門市引進，預計年底前可導入200間門市。

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