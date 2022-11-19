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盼合作星宇航空！戴光宗激推「極光哈密瓜」：讓太保農產飛向世界

▲▼ 太保市長候選人戴光宗喊出讓太保農產飛向世界 星宇航空允諾合作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲太保市長候選人戴光宗(圖左)喊出讓太保農產飛向世界 ，星宇航空創辦人張國煒董事長(圖右)允諾合作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣太保市長候選人戴光宗，19日政見發表會上宣布重大農產合作案，與星宇航空創辦人張國煒董事長見面，未來將有機會在星宇航空航班吃到太保新鮮水果，可說是成功推銷太保農產。戴光宗表示，把握任何機會推銷太保優質溫室農產，是他一直在做的事情，繼與饗賓集團董事長陳啓昌確定合作後，星宇航空合作案將太保農產推向國際，也提高能見度。

▲▼ 太保市長候選人戴光宗喊出讓太保農產飛向世界 星宇航空允諾合作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

戴光宗指出，十六年基層民意代表讓他相當了解太保的需求，爭取到超過十億的建設經費，同時說明新太保三支箭政見，表達對太保的重視。戴光宗進一步說，未來四年是新太保關鍵的四年，支持戴光宗就是支持太保的進步，未來當選市長後會和縣長翁章梁、立委蔡易餘共創嘉義首都新太保，繼續為太保拚建設，現場民眾歡呼聲不斷，氣氛熱絡。

▲▼ 太保市長候選人戴光宗喊出讓太保農產飛向世界 星宇航空允諾合作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

戴光宗指出，自己特別準備一份簡報向星宇航空介紹太保溫室農產，希望能與航空公司合作將太保優質農產推廣至商務艙，包括極光哈密瓜、網紋洋香瓜、小番茄、有機米和草莓等等，透過星宇航空行銷太保農產也將太保農產帶向全世界。

▲▼ 太保市長候選人戴光宗喊出讓太保農產飛向世界 星宇航空允諾合作 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲太保市長候選戴光宗將太保農產推薦給星宇航空，未來將有機會在飛機上吃到嘉義極光等太保新鮮農產水果。（圖／記者翁伊森翻攝）

戴光宗說，張國煒享用完來自太保的極光哈密瓜讚不絕口，直說「驚為天人」，簡報後，張國煒豪爽答應明年四月新開的美國航線，會與他初步合作推銷太保農產，將最好的優質農產給機上旅客享用，二話不說全力協助。

戴光宗透露，這次洽談合作非常成功，最後張董事長還比出勝利手勢及俏皮的飛行動作為他加油打氣。戴光宗強調，八年前黃榮利市長說要讓世界看見太保，這次讓他當選市長，未來將率領公所團隊和星宇航空後續洽談合作，落實讓太保農產飛向世界。

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