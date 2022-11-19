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中選會出示立院公函　曝光蔣萬安請辭立委時間點

▲▼蔣萬安 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委，但15日卻遭民進黨北市長候選人陳時中競辦總幹事立委吳思瑤質疑，過了5天都沒提出辭呈，是假辭職真騙票。對此，蔣萬安競辦則回應，16日就會完成流程。針對相關時間點爭議，中選會19日罕見出示立法院的電子公函圖，指出蔣萬安於10日辭職、16日向立法院遞辭職書。

至於外界所關注的立委補選行程，中選會昨日發布新聞稿表示，委員會於18日討論通過第10屆立法委員台北市第3選舉區（中山、北松山）缺額補選投票日期及工作進行程序，立委蔣萬安於111年11月10日辭去立法委員職務，依法應於112年2月9日前完成補選投票；根據規劃，通過補選投票日為112年1月8日，投票起止時間為上午8點至下午4點。

蔣萬安10日宣布請辭後，15日遭到吳思瑤批評，「什麼展現決心，一定要贏，問題是5天過去了，卻沒有向立院遞交辭職書，連辭立委都可以講空話？說謊話？練肖話？」而蔣辦發言人鄭世維則回應，蔣萬安10日就已口頭宣布離職，之後在立院還有辭職程序要跑，預計16日會完成所有手續，但完成的時程其實不是重點，辭職書日期仍是押在10日。

對於蔣萬安「宣布」辭立委和「完成」法定程序的時間點，中選會19日透過新聞稿補充，蔣萬安於2020年2月1日就職，而他辭任委員職務之公函，是由立法院在16日以公函方式通知中選會。至於蔣萬安是何時向立法院遞送辭職書，以及立法院收到其辭任文書的作業程序又費時多久等事宜？中選會回應，此非所職掌事務，允由當事人及立法院予以說明為是。

不過，根據立法院通知中選會公函顯示，「主旨」部分說明蔣萬安自11月10日起辭去立委職務，「說明」部分則指出是依蔣萬安16日致立法院的辭職書辦理。

▼中選會出示立法院的通知公函。（圖／中選會提供）

▲▼立法院方是16日收到蔣萬安辭職書。（圖／中選會提供）

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