基層傳「拒領18歲公民權票」　陳時中：沒聽說「但希望各黨玩真的」

▲近期諸多基層LINE群組呼籲支持者拒領公投票。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，除縣市長選舉外，還有18歲公民權修憲複決案，各黨派也都呼籲支持該修憲案，不過，近日卻傳出藍營基層LINE群組瘋傳要支持者拒領公投票，國民黨昨也緊急出面澄清重申支持這次修憲案的立場。對此，陳時中19日被媒體追問此事時回應，不知訊息是否屬實，但希望大家一起來，這是各黨各派的事情，希望玩真的。

儘管檯面上各黨派包括民進黨、民眾黨、時代力量、國民黨都支持18歲公民權修憲複決案，但近日卻傳出藍營基層群組以「加快開票速度、減少作票風險」為由，主張支持者不領公投票。

陳時中19日出席海內外學術界後援會時，被媒體追問此事，他表示，不知道這個訊息是否屬實，客觀來看，辯論時全國矚目，自己花了一點時間呼籲18歲公民權，兩位對手卻一句話都沒有講。

陳時中喊話，這不是黨派問題，18歲已經相當成熟，及早投票責任感變大，不只是權利而已， 讓越多人對國家社會有責任，社會進步越快，希望大家一起來，這是各黨各派的事情，希望玩真的。

▼陳時中日前站路口宣傳「支持18歲公民權」 。（圖／陳時中競選辦公室提供）

▼18歲公民權修憲複決提案的公投題目。（圖／中央選舉委員會提供）