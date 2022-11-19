與侯友宜攜手力挺王惠美　盧秀燕酸蔡英文：今天又要來罵我！

記者唐詠絮／彰化報導

選前黃金周，藍營彰化縣長王惠美今天上午在和美鎮舉辦團結造勢大會，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕到場力挺，盧秀燕表示，「選舉到了，就有人要來罵，今天蔡英文總統又要到台中和彰化，她來不是要宣布建設，而是專程來罵我們兩人的，最近她到台中來超過十次，來彰化罵惠美也6、7次，今天還要來繼續罵」。

盧秀燕表示：「今天我和侯市長自己也在選舉，選情激烈，但為了幫最好的王惠美縣長繼續連任，所以我們一定要來。台中和彰化相鄰，每一任彰化縣長我都認識，這幾年彰化鄉親到台中來，都稱讚惠美做得很好，我們兩個上任後，雙方展開很多合作，芬園到烏日溪尾二橋開工並完工通車、大肚到和美跨河大橋也動工，32億元的總經費，彰化要負擔15億餘元，彰化財政不比台中，為了和美的鄉親她還是儉腸捏肚，把錢籌措出來。」

盧秀燕還說：「選舉到了，就有人罵我，今天蔡英文總統又要到台中和彰化，她來不是要宣布建設，而是專程來罵我們兩人的，最近她到台中來超過十次，來彰化罵惠美也6、7次，今天還要來繼續罵。」

盧秀燕也要呼籲蔡英文總統，不要每次來台中都是為了選舉罵我，希望也要帶來建設經費、來在地購物促進消費，罵盧秀燕不會得獎，但參加台中購物節，憑消費發票可以抽獎金啦。