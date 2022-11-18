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被王世堅讚「正直清廉」　黃珊珊回應：這只是公僕最基本的操守

▲▼黃珊珊台北市長政見會後受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員王世堅日前稱「欠黃珊珊一個人情」，遭前桃園市議員王浩宇批評他違反黨紀，兩人因此槓上、吵得不可開交。對此，無黨籍台北市長候選人黃珊珊18日透過臉書發文喊話，她與王世堅兩人就是志同道合的戰友，沒有誰欠誰，「要謝謝王世堅的肯定，但我認為正直清廉只是公僕最基本的操守。」

王世堅昨日透露，他之所以說自己欠黃珊珊一次，是因為7年前提案要對大巨蛋解約接管時，他提案對抗惡勢力財團，當時黃珊珊第一個響應連署，且一、二讀時還有聲援，「我必須說，我欠黃珊珊一次，在那個過程中，我更深刻了解到黃珊珊的正直清廉、勇敢強韌與堅毅，我必須肯定她那正直、勇敢、清廉、堅毅、強韌的人格特質，非常有資格來參選市長。」

面對王世堅大讚「正直清廉」，黃珊珊今日回應，當時的大巨蛋案，她只是以市民利益為優先考量，所以沒有誰欠誰，「我們就是志同道合的戰友，要謝謝王世堅的肯定，但我認為正直清廉只是公僕最基本的操守。」

黃珊珊也藉這次風波向選民喊話，不管是挺政黨還是崇拜特定人物，她相信那終究不是核心價值，真正驅使選民去投票的，是因為看到了不公不義，是單純冀望社會更加美好的熱忱，是想為下一代留下更好的未來。

黃珊珊表示，大家都知道側翼網軍是個問題，利用資訊落差與煽動感性，將他人的熱情變成工具，藉此滿足私益。但唯一可與其對抗的，就是查證與理性，並謹記任何選擇都要本於自己。

黃珊珊呼籲，民眾需脫下政黨的外衣，拿掉有顏色的眼鏡，「你們不是政黨的奴隸，側翼網軍就無法掩蓋真理，不必聽從任何人的指示，只要秉持良知地做出決定。不要去當政治人物與政黨的粉絲，想想要怎麼投，你才會贏。」

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