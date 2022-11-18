綠轟柯志恩害高雄前瞻差點去了了　他再曝「水球國手」影片補刀

▲柯志恩掃街吐真心話「20年沒執政攏去了了矣」。（圖／翻攝自臉書／柯志恩）



記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員候選人林智鴻17日批評，高市府2017年爭取1823億多項重大建設，但國民黨高雄市長候選人柯志恩等藍委，阻礙前瞻基礎建設特別條例通過，是害高雄差點去了了的人。民進黨立委趙天麟今（18）日再補刀，曝光當年柯志恩在議事廳丟水球、砸麵粉的畫面，怒批怎麼對得起被延宕的高雄建設？

柯志恩日前掃街感嘆藍營20年沒執政，「攏去了了」，引發各界議論。但遭到林智鴻批評，高市爭取新台幣1823億元的重大建設預算時，當年藍委卻用「金額砍半，時程砍半」的方式加以杯葛，柯志恩才是害高雄差點去了了的始作俑者。他更重話砲轟柯，唱衰高雄完全就是對不起高雄人，不知為何還敢厚顏選高雄市長。

▲林智鴻（右）批柯志恩唱衰高雄，完全就是對不起高雄人。（圖／記者許展溢攝）

對此，柯志恩今早回嗆林智鴻，這些議員沒當過立法委員，完全搞不清楚什麼叫特別預算，什麼叫包裹預算，他真的要討論前瞻的8400億，先去看看所謂8400億裡面，民進黨為了促進生產，竟然把新生兒尿布也放進去，連里辦公室修繕也放進去，裡面的名目包裹到讓人難以想像。

柯志恩再轟，如果林智鴻想要了解前瞻，好好看一下每一個前瞻裡面的細節，不應該把一個委員對部分預算的監督，當成阻擋地方建設的發展，這顯示出他對立法院的權責不清楚，「一個立法委員如何有通天本領可以去阻擋地方建設，林智鴻好好去了解一下再來批評。」

至於阻礙地方發展，柯志恩則反問，高鐵當時明明有2方案可以進入高雄市區，民進黨為什麼2019年時要阻擋，另外，林園延伸線，為何要讓韓國瑜市長動用第二預備金，而非行政院花費，這才是真正阻擋地方預算。

不過，對於柯志恩的說法，趙天麟補刀反擊表示，面對林智鴻鉅細靡遺舉證柯志恩杯葛前瞻基礎建設預算，影響高雄重大建設時，她的態度不是謙卑反省，竟是傲慢對議員嗆聲「不懂立法委員職權」而迴避質疑。

趙天麟痛批，身為她的立法院前輩，我要告訴柯，立委職權包括質詢、審查法案與預算，還有法制化的協商；柯身為國民黨不分區立委，不針對條例與預算內容就事論事，盲從政黨之私暴力杯葛、為反對而反對，當預算被砍半、期程被拖延還沾沾自喜，怎麼對得起被延宕的高雄建設？

另外，他也PO出一段影片怒指，立委職權行使法沒有可以在議事廳丟水球、雜麵粉，柯志恩卻做了最粗暴、錯誤的示範，「立法院影像系統都有留存，讓我們幫妳回顧一下！」