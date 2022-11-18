【乃芸，政在路上｜教育最優先】 增設公托、幼兒園 乃芸的身邊有許多新手爸爸媽媽的朋友，因為抽不到公立的幼兒園，只好讓小朋友們就讀私立幼兒園，每個月動輒數萬元的支出總讓這些初為人父、人母的朋友們喘不過氣來，也讓許多年輕朋友們陷入了「不敢生... 由高乃芸發佈於 2022年11月10日 星期四

記者施怡妏／綜合報導

距離九合一大選只剩下8天，新北市第8選區的市議員候選人火力全開，除了積極與選民近距離接觸拜票，也紛紛端出政見牛肉，勞動黨王正就提出，「反職場霸淩立法，建立友善職場環境」；民進黨高乃芸則是提出「增設公托、幼兒園」；無黨籍的歐金獅則是將重點擺在「交通改善」。

自稱是「上班族代言人」的王正表示，常常聽到「某某人在公司黑掉了」，多半是指主管對該員工的印象不好，不過「黑掉」常常超出合理範圍，成為上司職場霸凌的常用手段，「勞工拒絕加班、拒絕聚餐、準時下班，一切合規合理，但被主管盯上後，『黑掉』就屬於不當的差異待遇，這正是典型的職場霸凌」。

王正表示，國外很多國家都有「反職場霸凌法」，但台灣至今仍然沒有關於「反職場霸凌」的法規，未來進入議會，將提案制定全台灣第一個《反職場霸凌自治條例》，共同建設新北市的友善職場環境。

今年28歲的高乃芸，身為第一線教職人員，發現許多新手爸爸媽媽，因為抽不到公立的幼兒園，只好讓小朋友們就讀私立幼兒園，每個月動輒數萬元的支出，讓這些初為人父、人母的朋友們喘不過氣來，也讓許多年輕朋友們陷入了「不敢生、不敢養」的恐慌當中。

為了減輕爸媽的負擔，高乃芸表示，未來進入議會後，將責成市府相關局處，盤點樹林、鶯歌、三峽、土城的閒置國小校舍及閒置國有地等，並研擬增設或改建為公托中心或是0-6歲的幼兒活動空間，同時增加公托教保員人數以確保教學及托育品質，不僅活化地方閒置空間，也能給予爸爸媽媽們實質幫助。

#一生懸命為你打造希望城市 #草地星空影院 11/12... 由歐金獅發佈於 2022年11月13日 星期日

然而，自稱是「城市規劃達人」的歐金獅，將重心擺在「交通改善」，隨著縣市合併，升格都市圈越擴越大，但都市的交通規劃卻始終沒能跟得上城市的擴張，長時間「通勤」成為了上班族家長們的日常，陪伴小孩的時間也都消耗在通勤上。

因此，歐金獅認為，樹林區目前最需要且最迫且的改革，就是交通網路，和工程與工廠用地的統籌規劃，「希望能用自己的專業，透過改善交通問題，縮短通勤時間，也縮短您與孩子們的距離」。

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